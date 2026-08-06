Haberler

Tekirdağ'dan Günün Özeti: Spor, İtfaiye ve Tarım Denetimleri

Tekirdağ'dan Günün Özeti: Spor, İtfaiye ve Tarım Denetimleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kıtalararası ağır sıklet şampiyonu milli kick boksçu Muhammet Dursun'u makamında kabul etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kıtalararası ağır sıklet şampiyonu milli kick boksçu Muhammet Dursun'u makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursun ziyarette katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılar hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Soytürk, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Dursun'u tebrik ederek, spor yaşamında başarılarının devamını diledi.

Tekirdağ'da itfaiye 7 ayda 8 bin 157 olaya müdahale etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde 8 bin 157 yangın, kurtarma ve acil durum olayına müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-3 Ağustos 2026'da ekipler, 3 bin 853 kurtarma, 3 bin 273 yangın ile bin 31 teknik destek ve diğer acil durum olayında görev yaptı.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte 1114 alan ve 830 ekili alan yangınına müdahale eden ekipler, yangınlarda 2 bin 239 dönüm buğday, 542 dönüm kanola ve 6 bin 507 dönüm anızın zarar gördüğünü bildirdi.

Açıklamada, vatandaşlardan anız yakmamaları, açık alanlarda kontrolsüz ateş yakmamaları ve herhangi bir yangın ya da acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermeleri istendi.

Gübre satış noktalarına denetim

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte gübre satış ve dağıtım noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde piyasaya arz edilen gübrelerin mevzuata uygunluğu ile ürün güvenilirliği kontrol ediliyor.

Açıklamada, üreticilerin güvenilir ve kaliteli girdilere ulaşmasını sağlamak, tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Zam sonrası güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump küçük çocuğu son anda kurtardı! Biden göndermesi etkinliğe damga vurdu

Sahnede olay görüntü! Sarf ettiği cümle etkinliğe damga vurdu
Serenay Sarıkaya aynı evin parasını iki kez ödedi

Serenay Sarıkaya'nın dikkatsizliği pahalıya patlıyordu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Türkiye'den! 8 katlı apartmanın 7. katında...

Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bunla saldırdı
Bu iddia Trump'ın başına bela oldu: Ülkeyi karıştıran söylentilere bakın ne cevap verdi

Ülkeyi karıştıran iddiaya bakın ne cevap verdi