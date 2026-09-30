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Bursalı Aslı Salım, İtalya'da 50 kilo Genç Bayanlar Light Contact'ta dünya üçüncüsü oldu

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Bursalı Aslı Salım, İtalya'da 50 kilo Genç Bayanlar Light Contact'ta dünya üçüncüsü oldu
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Bursalı sporcu Aslı Salım, İtalya'daki 2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 50 kilo Genç Bayanlar Light Contact kategorisinde bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Bursa'ya dönen Salım, Kesgin Spor Kulübü ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

İtalya'da düzenlenen 2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 50 kilo Genç Bayanlar Light Contact kategorisinde mücadele eden Bursalı sporcu Aslı Salım, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Salım, Bursa'ya dönüşünde kulübü ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Küçük yaşlardan itibaren kick boks eğitimi alan Aslı Salım, uzun süren çalışmalarının karşılığını dünya şampiyonasında aldı. İtalya'da düzenlenen organizasyonda kürsüye çıkmayı başaran genç sporcu, dünya üçüncülüğü madalyasını Türkiye'ye kazandırdı.

Bursa'da coşkulu karşılama

Şampiyona sonrasında Bursa'ya dönen Aslı Salım, Kesgin Spor Kulübü ailesi, antrenörleri, ailesi ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Genç sporcunun dünya üçüncülüğü, kulüp önünde gerçekleştirilen karşılama sırasında büyük sevinçle kutlandı.

Dünya üçüncüsü olan Aslı Salım'ın hedefinin ise gelecek şampiyonalarda daha üst dereceler elde etmek olduğu belirtilirken, genç sporcu, ailesi, antrenörlerinin desteğiyle çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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