Hindistan Uluslararası Kick Boks Kupası sona erdi

Uluslararası Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular, 5 altın ve 1 gümüş madalya elde etti. 7 ülkeden 595 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türk sporcular önemli başarılara imza attı.

Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Kupası'nda Türk sporcular, 5 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Yeni Delhi'de düzenlenen ve 7 ülkeden 595 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Son gün müsabakalarında 91 kilo K1 kategorisinde mücadele eden Ali Sarı ile 54 kilo full contact kategorisinde ringe çıkan Yiğithan Abut, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Organizayonda 63,5 kilo K1 kategorisinde mücadele eden Yamtar Avcı da gümüş madalya kazandı.

Dünkü müsabakalarda da Tamer Kurt, Muhammed Ali Arı ve İshak Kocaman, altın madalya elde etmişti.

Türk sporcular böylece organizasyonu 5'i altın, 1'i gümüş olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
