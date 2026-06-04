Sivaslı kick boksçular, Dünya Kupası'na damga vurdu

Antalya'da düzenlenen ve 43 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda Sivaslı sporcular, milli takım antrenörü Turan Arıs eşliğinde mücadele etti. Almanya, Filistin, Estonya ve Türkiye'den güçlü rakiplerle karşılaşan sporcular, uluslararası arenada önemli başarılara imza attı.

Sivaslı sporcu Aylin Ekici, veteranlar +65 kilo kategorisinde kick light ve light contact branşlarında birinci olarak iki altın madalya kazandı. Gençler kategorisinde mücadele eden Devran Yanardağ ise 57 kilo K1 kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yıldızlar kategorisinde yarışan Hamza Karaoğlan, 69 kilo light contact branşında şampiyonluğa ulaşırken, Fatih Erturhan 74 kilo kick light kategorisinde ikinci oldu. Veteranlar kategorisinde mücadele eden Serap Yıldız ise 65 kilo kick light branşında üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Turan Arıs: "Sivas'a kupalarla döndük"

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Turan Arıs, Antalya'da düzenlenen organizasyona Sivas'ı temsilen 5 sporcu ile katıldıklarını söyleyerek, "Sivas'tan şampiyonaya 5 sporcu ile katıldık ve 4 kupa ile döndük. Bir sporcumuz üçüncü, biri ikinci oldu. Çok başarılı bir şampiyona oldu bizim için. Bir sporcumuz 57 kiloda şampiyon oldu, bir sporcumuz 69 kiloda birinci oldu ve bir sporcumuzda çift branş da şampiyon oldu. Kulüp başkanımızda ikinci oldu 74 kiloda ve bir sporcumuzda 65 kiloda üçüncü olarak tamamladı. İlimizi en güzel şekilde temsil ederek madalya ve kupaları alarak şehrimizde döndük. Hazırlık sürecinde bir yıldır hazırlandığımız bir şampiyonaydı ama son 25 gün bizim için çok yoğun geçti. Bazı günler çift idman yaptığımız oldu, sakatlık dönemlerimiz oldu, yoğun kardiyo dönemimiz oldu ama şükürler olsun Sivas'ımızı temsil ederek verdiğimiz emeklerin sonucunu aldık. Şu an da yine çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sporcumuz Devran Yanardağ, 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Bolu'daki Türkiye şampiyonasında da birinci olursa İtalya da yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek" dedi.

Aylin Ekici: "Gurur duydum"

Veteranlar +65 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazanan sporculardan Aylin Ekici ise başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Hocamız antrenörlüğünde 3 yıldır çalışmaktayım, bu yıl wako dünya kupasında light contact ve kick light branşlarında şampiyonaya katıldım ve iki branşta da kupa aldım. Çok mutluyum çok şükür birincilik elde ettim. Şampiyona çok güzel geçti benim için çok heyecanlı bir deneyimdi. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. Sivas'ı temsil ederek birinci olmaktan çok gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Hamza Karaoğlan: "Hedefim milli takım"

Yıldızlar kategorisinde 69 kiloda şampiyonluğa ulaşan Hamza Karaoğlan da "69 kilo light contact branşında iki maç alarak şampiyon oldum. Hazırlık sürecimiz çok yoğun oldu bir yıldır çalışıyoruz. Çok heyecanlı bir ortam vardı yoğun ve yorucu bir şampiyonaydı, final maçım çok zorluydu ve final maçını da kazandım. Hedefim milli takıma girerek uluslararası arenada kendimi göstererek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı