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Jesolo'da milli kick boksçular Gençler Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı

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Milli kick boksçular, İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı. Türkiye'nin 6 branşta 101 sporcuyla mücadele ettiği organizasyon yarın sona erecek.

Milli kick boksçular, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Jesolo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, K1 branşında Hasan Gök +91 kiloda, Yiğit Şişman ise 57 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Full contact branşında Yusuf Samed Kirişli +91 kiloda, Sude Kaygusuz 52 kiloda, Ezel Nur Karalar da 56 kiloda altın madalya elde etti.

Türkiye'nin 6 branşta 101 sporcuyla mücadele ettiği organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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