Başarılı sporculardan Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gülmez'e ziyaret

Eskişehir'de önemli başarılar elde eden sporcular, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'e ziyarette bulundu.

Kick Boks İl Şampiyonası, 14 Haziran 2026 tarihinde düzenlenmişti. Şampiyonada Betül Sakarya, 60 kilogram kategorisinde Eskişehir İl Şampiyonu olurken, Oğuz Kaan Akyüz 27 kilogram ve Nadime Berra Akyüz ise 47 kilogram kategorilerinde Eskişehir İl İkincisi olarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

İlçenin gururu olan sporcular, antrenör Ömer Akyüz ve aileleriyle birlikte Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'i makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, sporcuların elde ettiği başarılar değerlendirilirken, Beylikova'da sporun gelişimi, gençlerin spora kazandırılması ve geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, sporcuları, antrenör Ömer Akyüz'ü ve fedakar ailelerini tebrik ederek, elde edilen derecelerin disiplinli çalışmanın, kararlılığın ve güçlü aile desteğinin en güzel karşılığı olduğunu ifade etti. Gülmez, "Bu madalyalar yalnızca sportif başarıyı değil, Beylikova'da gençliğe yapılan yatırımın, spora duyulan güvenin ve ortak emeğin somut sonucunu göstermektedir. Sporcularımızın kazandığı her başarı ilçemizin adını gururla duyururken, yeni nesillere de ilham kaynağı olmaktadır. Gençlerimizin yanında olmaya ve onların hayallerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Antrenör Ömer Akyüz ise, sporcuların büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, her zaman desteklerini hissettikleri Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, katkı sunan hayırseverlere ve sporcuların en büyük gücü olan ailelere teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Beylikova, sportif başarılarıyla adından söz ettiriyor

Spor altyapısını güçlendiren çalışmaları ve gençlere sunduğu imkanlarla Beylikova, bölgenin örnek ilçelerinden biri olmayı sürdürüyor. İlçede yetişen sporcuların ulusal başarı yolculuğunda attıkları her adım, Beylikova'nın spor vizyonunu daha da ileriye taşıyor. Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlerin sportif, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan projelerini aynı kararlılıkla sürdürerek yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğini bir kez daha vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı