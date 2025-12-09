İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir kitap ofisinde düzenlenen doğum günü kutlaması, iddialara göre beklenmedik bir şiddet olayına dönüştü. Ünlü model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş'ın, Maria Avdienko'yu darp ettiği öne sürüldü. Peki, Maria Avdienko kimdir, kaç yaşında, nereli? Maria Avdienko ne iş yapıyor? Detaylar...

MARIA AVDIENKO KİMDİR?

Olaydan sonra merak edilen ilk konu, Maria Avdienko'nun kimliği oldu. Basına "Rus turist" olarak yansıyan Avdienko hakkında kamuoyuna açık bilgiler oldukça sınırlı.

Mevcut bilgilere göre Avdienko, İstanbul'daki partiye bir davetli aracılığıyla katıldı. Olay anında partide bulunan kişilerce çekildiği iddia edilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ancak Avdienko'nun kimliğine, geçmişine veya Türkiye'deki bulunma amacına ilişkin detaylı bir kamu kaydı bulunmuyor.

Şu an için Avdienko'nun herhangi bir mesleki geçmişine dair doğrulanmış bilgi yer almamakta. Bu nedenle, magazin gündemine yansıyan olay haricinde Avdienko'nun biyografik yönü kamuoyunda belirsizliğini koruyor.

MARIA AVDIENKO KAÇ YAŞINDA?

Olayla ilgili haberlere göre Maria Avdienko 25 yaşında.

MARIA AVDIENKO NERELİ?

Magazin basınında yer alan haberlere göre Maria Avdienko'nun Rusya vatandaşı olduğu ifade ediliyor. Bu bilgi, hem olay anında "Rus turist" olarak tanımlanmasına hem de savcılığa sunduğu şikâyet başvurusunda yabancı uyruklu mağdur olarak yer almasına dayanıyor.

MARIA AVDIENKO NE İŞ YAPIYOR?

Olayın ardından sosyal medyada en çok sorulan sorulardan biri Avdienko'nun mesleği oldu. Ancak şu an için Avdienko'nun model, oyuncu ya da sosyal medya fenomeni olduğuna dair herhangi bir resmi kayıt veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor.