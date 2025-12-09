Haberler

Maria Avdienko kimdir, kaç yaşında, nereli? Maria Avdienko ne iş yapıyor?

Maria Avdienko kimdir, kaç yaşında, nereli? Maria Avdienko ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir doğum günü partisi, iddialara göre şiddet ve darp olayına sahne oldu. Olayda ünlü model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş'ın, 25 yaşındaki genç kadın Maria Avdienko'yu darp ettiği öne sürüldü. Peki, Maria Avdienko kimdir? Maria Avdienko kaç yaşında, nereli? Maria Avdienko ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir kitap ofisinde düzenlenen doğum günü kutlaması, iddialara göre beklenmedik bir şiddet olayına dönüştü. Ünlü model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş'ın, Maria Avdienko'yu darp ettiği öne sürüldü. Peki, Maria Avdienko kimdir, kaç yaşında, nereli? Maria Avdienko ne iş yapıyor? Detaylar...

MARIA AVDIENKO KİMDİR?

Olaydan sonra merak edilen ilk konu, Maria Avdienko'nun kimliği oldu. Basına "Rus turist" olarak yansıyan Avdienko hakkında kamuoyuna açık bilgiler oldukça sınırlı.

Mevcut bilgilere göre Avdienko, İstanbul'daki partiye bir davetli aracılığıyla katıldı. Olay anında partide bulunan kişilerce çekildiği iddia edilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ancak Avdienko'nun kimliğine, geçmişine veya Türkiye'deki bulunma amacına ilişkin detaylı bir kamu kaydı bulunmuyor.

Şu an için Avdienko'nun herhangi bir mesleki geçmişine dair doğrulanmış bilgi yer almamakta. Bu nedenle, magazin gündemine yansıyan olay haricinde Avdienko'nun biyografik yönü kamuoyunda belirsizliğini koruyor.

Maria Avdienko kimdir, kaç yaşında, nereli? Maria Avdienko ne iş yapıyor?

MARIA AVDIENKO KAÇ YAŞINDA?

Olayla ilgili haberlere göre Maria Avdienko 25 yaşında.

MARIA AVDIENKO NERELİ?

Magazin basınında yer alan haberlere göre Maria Avdienko'nun Rusya vatandaşı olduğu ifade ediliyor. Bu bilgi, hem olay anında "Rus turist" olarak tanımlanmasına hem de savcılığa sunduğu şikâyet başvurusunda yabancı uyruklu mağdur olarak yer almasına dayanıyor.

MARIA AVDIENKO NE İŞ YAPIYOR?

Olayın ardından sosyal medyada en çok sorulan sorulardan biri Avdienko'nun mesleği oldu. Ancak şu an için Avdienko'nun model, oyuncu ya da sosyal medya fenomeni olduğuna dair herhangi bir resmi kayıt veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title