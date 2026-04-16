9 yaşındaki Yiğit Efe'nin hedefi, kick boksta Avrupa ve dünya şampiyonluğu

BURDUR'da 4 yıl önce başladığı kick boksta önemli başarılar elde eden Yiğit Efe Eroğlu (9), hedefinin milli formayla Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi.

Burdur'da 4 yıl önce kick boks sporuna başlayan 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Efe Eroğlu, başarılarıyla dikkati çekti. Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Turkish Open WAKO World Cup'ta 27 kilo alt minik erkekler point fighting branşında birincilik kürsüsüne çıkan Eroğlu, aynı yıl Kütahya'da gerçekleştirilen Zafer Kupası'nda da kürsünün en üst basamağında yer aldı. Eroğlu, 26 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda ise minik erkekler point fighting kategorisinde birinci oldu.

Haftanın 6 günü antrenman yaptığını söyleyen Yiğit Efe Demir, "4 yıldır kick boks yapıyorum. Antalya, Kütahya ve Diyarbakır'daki turnuvalarda madalya kazandım. Bu madalyaları sadece kendi emeğimle değil, hocamın ve ailemin katkılarıyla aldım. Üzerinde sadece benim terim yok, hocamın ve ailemin de teri var. Kürsüde en üstte olmanın gururunu yaşıyorum. Hedefim milli formayı giyip Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

'YÜREĞİNİ ORTAYA KOYARAK YARIŞIYOR'

Kick Boks İl Temsilcisi Deniz Sögü Koç, "Yiğit'le yollarımız 4 yıl önce kesişti. İlk başladığında ağlayıp derslerden kaçıyordu. Annesinin zoruyla 2 yıl sonra yeniden başladı. Antrenmanlarına devam etti. Düzenli antrenmanlar ona başarıyı getirdi. Geçen yıl ilk turnuvasında şampiyonluğu kazandı. Bu yıl da milli takıma seçilme kriterleri arasında olan Diyarbakır'da düzenlenen turnuvada 36 rakibi arasında birinci oldu. Yiğit, bu şekilde devam ederse milli takımımızın vazgeçilmezlerinden olur. Azmi çok fazla, yüreğini ortaya koyarak yarışıyor. Söylediğim her taktiği uygulayarak başarıya ulaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Saldırılar sonrası düğmeye basıldı! Listede onlarca isim var
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Okul katliamıyla ilgili yeni gelişme
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek

Trump bizzat duyurdu! İki ülke liderleri 34 yıl sonra görüşecek
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Hatay'da ormanda bir kişinin cesedi bulundu

Çobanın ihbarıyla ormana giden jandarma korkunç manzarayla karşılaştı
Demet Özdemir’den eleştirilere sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Eşref Rüya’nın yıldızı linç edilince isyan etti: Sizin adınıza utandım
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek

Trump bizzat duyurdu! İki ülke liderleri 34 yıl sonra görüşecek
Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor

Jose Mourinho geri dönüyor
Saldırgan, sınıf arkadaşlarını daha önce tehdit etmiş

Saldırgan, yapacaklarını sınıf arkadaşlarına daha önceden söylemiş