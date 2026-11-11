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Düzce Valisi Makas, boks, karate ve kick boksta derece yapan sporcuları kabul etti

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Düzce Valisi Makas, boks, karate ve kick boksta derece yapan sporcuları kabul etti
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Düzce Valisi Mehmet Makas, uluslararası ve ulusal müsabakalarda boks, karate ve kick boksta dereceye giren sporcuları makamında kabul etti. Makas, sporcuları tebrik ederek başarıların Düzce adına gurur verici olduğunu söyledi ve antrenörlere teşekkür etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, uluslararası ve ulusal müsabakalarda boks, karate ve kick boks branşlarında önemli dereceler elde ederek Düzce'yi gururlandıran sporcuları makamında ağırladı.

Düzce'de farklı spor branşlarında elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren sporcular, Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi. Uluslararası ve ulusal müsabakalarda boks, karate ve kick boks branşlarında dereceye giren sporcuları tebrik eden Vali Makas, elde edilen başarıların Düzce adına gurur verici olduğunu ifade etti. Sporcularla yakından ilgilenen Makas, başarılarında emeği bulunan antrenörlere de teşekkür ederek sporculara bundan sonraki müsabakalarda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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