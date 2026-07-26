Babasının izinden giden genç kick bokscu, Türk bayrağını dünya arenasında dalgalandıracağı yeni zaferlerin peşinde

Hatay'da 5 yaşında babasının yönlendirmesiyle kick boksa başlayan 18 yaşındaki Beraat Musab Tümay, milli takıma yükseldi ve elde ettiği zaferlerle ülkesini temsil etmenin gurunu yaşadı. Genç sporcu, kick boksun 2028 Olimpiyatları'na dahil edilmesi halinde ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan 18 yaşındaki Beraat Musab Tümay, babasının kick boks antrenörü olması sebebiyle 5 yaşında kick boksa ilgi duymaya başladı. 5 yaşından beri babasıyla birlikte kick boks yapan Tümay, kendini sürekli geliştirerek yarışmalara katılıp derece almaya başladı. 18 yaşına kadar farklı yarışmalara kazanıp dereceler alan Tümay, Dünya şampiyonu olurken milli takım sporcu olmayı da hak kazandı. 6 Şubat depremlerinden etkilenmesine rağmen Tümay, 2023 yılında katıldığı Dünya Şampiyonu turnuvasında birinci olarak dünya şampiyonu oldu. Milli takımı turnuvalarda temsil ettiği için onur duyan Tümay, gelecekteki uluslararası turnuvalarında Türkiye bayrağını dalgalandırmak istiyor. Hedefinin gelecekteki madalyaları kazanmak istediğini ifade eden Tümay, kick boks 2028 Dünya Olimpiyatlarına dahil olursa Türk bayrağını temsil etmek istediğini söyledi.

"Dünya Kupası şampiyonuyum, ülkeme daha çok şampiyonluk getireceğim"

Babasının izinden giderek kick boksta başarılar yakalayarak tüm madalyaları kazanmak istediğini ifade eden genç milli sporcu Beraat Musab Tümay, "Ben 18 yaşındayım ve 13 farklı sporu aktif olarak yapıyorum. Ana branşım kick boks ve antrenörü olan babamın tavsiyesi sayesinde başladım. Ben 5 yaşından beri bu sporun içindeyim. İlk yarışmama 2015 yılında hatırladığım kadarıyla çıkmıştım ve birinci olmuştum. Birinci olduğumdan beri bunun devamının geleceğini ve daha çok başarılı olacağımı hissettiğim için şimdiye kadar geldim. Şimdi de Dünya Kupası şampiyonuyum. İlerlediğim sürece daha çok şampiyonluk ülkeme getireceğim ve bayrağımı temsil edeceğim. Milli takımda Alpagut da milli takım sporcusuyum. Ülkemizi 2023 yılında Dünya Şampiyonasında temsil ettim. Orada dünya şampiyonu oldum ve başka şampiyonada dünya üçüncüsü sonrada dünya birincisi oldum. Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak benim için en güzel bir histi. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak benim için bir onur oldu. Benim için zaten bayrak birinci derecede gelen bir şey. O yüzden bayrağımı temsil etmek için geçmişten şimdiye kadar bir azmim oldu. Azmim yolunda da şimdiye kadar gidiyorum Allah'a şükür. Bu yolun sonunu da hiç bırakmayacağım ve yolun sonu gözükmüyor gibi. Babam arkamda olduğu sürece ben bu yolda devam edeceğim. Federasyonumuz katılım sağlarsa 2028 yılında Dünya Olimpiyatlara dahil olursak dünya olimpiyatlarında kendimi orada görmek isterim. 2028 olimpiyatlarında kick boks dahil olursa kendi milli takım adına katılmak istiyorum. Şampiyonada 28 ülkeden katılım oldu. Benim farklı ülkelerden 7 rakibim vardı ve 7 farklı ülkeyle dövüştüm. Bunun içerisinde Avrupa ve Arap ülkelerinden devletler vardı. Ben şu söze inanıyorum, 'Türk'ün karşısında kimse duramaz' biz de Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı