Büşra Karakaş kimdir? Büşra Karakaş kaç yaşında, nereli? Büşra Karakaş Maria Avdienko darp olayı nedir?

İstanbul'un en hareketli semtlerinden biri olan Levent'te, bir kitap ofisinde düzenlenen doğum günü partisi, Rus turist Maria Avdienko ile model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş arasında yaşandığı iddia edilen darp olayıyla gündeme geldi. Peki, Büşra Karakaş kimdir? Büşra Karakaş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BÜŞRA KARAKAŞ KİMDİR?

Türkiye'nin dikkat çeken modellerinden ve profesyonel sporcularından Büşra Karakaş, 27 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. Spora çocuk yaşta başlayan Karakaş; 8 yaşında tekvando ve kick boksa yönelerek disiplinli bir sporculuk geçmişi oluşturdu. Yıllar içinde Türkiye'de 4 kez kick boks şampiyonluğu kazandı; ardından milli takım sporcusu olarak 2 Avrupa ve 1 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Eğitim hayatında ise sporun yanında akademik başarıyı da sürdüren Karakaş, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. Uzmanlığını yüzme alanında yapan sporcu, 10 yıl boyunca profesyonel olarak ringlerde yer aldı.

Modellik kariyerine de uzun yıllardır devam eden Karakaş, 2022 yılında düzenlenen Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında birincilik elde ederek adını uluslararası arenaya taşıdı. Profesyonel kariyerinin yanı sıra spikerlik ve sunuculuk eğitimi de alan Karakaş; İngilizce biliyor, seyahat etmeyi, yüzmeyi, ata binmeyi ve doğa yürüyüşlerini seviyor.

Sosyal medyada aktif olan Karakaş'ın Instagram hesabı @busrakarakasofficial.

BÜŞRA KARAKAŞ KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Büşra Karakaş, 28 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem spor hem modellik alanında önemli başarılar elde etmesi, adını geniş bir kitleye duyurmasını sağladı.

BÜŞRA KARAKAŞ NERELİ?

Büşra Karakaş, Ankara doğumludur ve çocukluk ile gençlik döneminin büyük bölümünü bu şehirde geçirmiştir. Spor hayatına da Ankara'daki kulüplerde başlayan Karakaş, elde ettiği başarılardan sonra ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etti.

BÜŞRA KARAKAŞ DARP OLAYI NEDİR?

18 Kasım Salı gecesi, İstanbul'un Levent semtinde bir kitap ofisinde düzenlenen iş insanı A.D.'nin doğum günü partisi, gece ilerledikçe beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Tatil için İstanbul'da bulunan Rus turist Maria Avdienko, sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Nezir T. tarafından partiye davet edilmişti.

Avdienko'nun ifadelerine göre; gecenin ilerleyen saatlerinde A.D. ile bahçeye geçmek üzereyken, model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Avdienko, saçından çekildiğini, yere itildiğini ve başını fayansa çarparak yaralandığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avdienko'nun İddiaları

Rus turistin savcılıkta aktardığı ve basına yansıyan beyanlarına göre:

Büşra Karakaş'ın kendisine bağırarak yaklaştığı,

Saçından çekerek bahçe alanına doğru ittiği,

Düşme sonucu başını fayansa çarptığı,

Olay sırasında A.D.'nin gülümsediğini iddia ettiği,

Yaşananların parti içindeki bazı kişiler tarafından "kurgulanmış olabileceği" şüphesini taşıdığı,

Olay sonrası baş ağrısı, mide bulantısı ve psikolojik baskı yaşadığı,

Şikâyetçi olmasının ardından çeşitli kişilerden tehdit aldığını öne sürdüğü belirtiliyor.

Olaydan sonra Avdienko, darp raporu alarak Büşra Karakaş, A.D. ve bir şirket yöneticisi Mustafa C. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, şikâyet üzerine soruşturma başlattı.