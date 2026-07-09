Manisalı sporcu Kenan Şahin Türkiye Şampiyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yetişen başarılı sporculardan Kenan Şahin, Bolu'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Bolu'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa'nın Salihli ilçesi sporcusu Kenan Şahin, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu ve Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kenan Şahin, elde ettiği şampiyonluğun ardından Milli Takım kadrosuna seçildi. Başarılı sporcu, İtalya'da düzenlenecek Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonluğun ardından açıklamada bulunan Kenan Şahin, "Bana inanan ve güvenen başta antrenörüm Emrah Çullu olmak üzere tüm Manisa ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kenan Şahin'in elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, Salihli'de büyük sevinç yaşatırken, genç sporcunun Dünya Şampiyonası'nda da önemli başarılara imza atması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı