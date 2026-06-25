Haberler

Kaburgası çatladı, namağlup rakibini nakavt edip şampiyon oldu

Kaburgası çatladı, namağlup rakibini nakavt edip şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecikli kick boksçu Mücahit Turgut, Gürcistan'daki Caucasus Championship'te kaburgası çatlak olmasına rağmen namağlup rakibini nakavt ederek şampiyon oldu.

Bilecikli profesyonel kick boksçu Mücahit Turgut, aldığı sert darbeler sonucu kaburgasında çatlak oluşmasına rağmen namağlup rakibini nakavt ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bilecikli profesyonel kick boksçu Mücahit Turgut, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Caucasus Championship'te namağlup rakibini nakavt ederek şampiyonluğa ulaştı. Uzun süredir yaşadığı sakatlıkların ardından ringlere dönen Mücahit Turgut, Azerbaycanlı ve 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen rakibi Murad Aliyev ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk bölümlerinde aldığı sert darbeler sonucu kaburgasında çatlak oluşan Turgut, yaşadığı sakatlığa rağmen karşılaşmayı bırakmadı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde üstünlüğü ele geçiren başarılı sporcu, rakibini nakavt ederek şampiyonluğa uzandı. Elde ettiği başarıyla uluslararası profesyonel kick boks organizasyonlarında şampiyonluk yaşayan ilk Bilecikli sporcu olma unvanını da kazanan Turgut, kariyerindeki namağlup serisini 8 galibiyet ve 6 nakavta çıkardı.

Bilecikli profesyonel kick boksçu Mücahit Turgut, Tiflis'ten Osmaneli halkına selam göndererek, hedefinin daha büyük organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Şehir ikiye bölündü
Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin
Nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Bu halini unutun! Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamıyor

Uşak'ta son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolata ele geçirildi

Bu ürünler sofralara gidecekti! Gıda deposunda isyan ettiren manzara
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler

Belediye başkanı bu rezilliği, "Başlıyoruz" diye duyurdu