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Erzincanlı Kick Boksçulardan Türkiye Şampiyonası'nda başarı

Erzincanlı Kick Boksçulardan Türkiye Şampiyonası'nda başarı
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Bolu'daki Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular Mert Berat Örnek altın, Koray Tufan Dayıkaraca bronz madalya kazandı.

Bolu'da gerçekleştirilen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Şampiyonada Erzincan'ı temsil eden Mert Berat Örnek, 57 kilogram K1 branşında tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda mücadele eden Koray Tufan Dayıkaraca ise 91 kilogram Lowkick branşında Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Elde edilen derecelerle Erzincan'ın kickboks branşındaki başarısını bir kez daha ortaya koyan sporcular ve antrenörleri, gösterdikleri performansla takdir topladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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