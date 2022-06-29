Katar Haberleri - Katar Haber - Haberler

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Katar Haberleri

Katar haber, Katar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son dakika haber... MARMARİS YANGININDA ALEVLERİN İLERLEMESİ, KARŞI ATEŞLE ÖNLENMİŞ

Son dakika haber... MARMARİS YANGININDA ALEVLERİN İLERLEMESİ, KARŞI ATEŞLE ÖNLENMİŞ

Katar - 10 Saat Önce
'Sergen Yalçın'ı canım kadar severim' diyen Arda Turan'dan olay Beşiktaş itirafı: Teklif aldım

"Sergen Yalçın'ı canım kadar severim" diyen Arda Turan'dan olay Beşiktaş itirafı: Teklif aldım

Katar - Dün 22:23
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Katar - Dün 19:44
İsrail'den Hamas'a esir takası anlaşmasını geciktirme suçlaması

İsrail'den Hamas'a esir takası anlaşmasını geciktirme suçlaması

Katar - Dün 19:10
Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz! Twitter'ın paylaştığı verilere Türkler damga vurdu

Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz! Twitter'ın paylaştığı verilere Türkler damga vurdu

Katar - Dün 18:55
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları çift antrenman ile devam etti

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları çift antrenman ile devam etti

Katar - Dün 18:54
Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

Katar - Dün 15:42
Twitter'daki Türk kullanıcıların yüzde 61'i, Dünya Kupası taraftarı

Twitter'daki Türk kullanıcıların yüzde 61'i, Dünya Kupası taraftarı

Katar - Dün 13:00
Sri Lanka'da özel araçlara 2 hafta süreyle benzin ve mazot satışı yasaklandı

Sri Lanka'da özel araçlara 2 hafta süreyle benzin ve mazot satışı yasaklandı

Katar - Dün 12:56
Katar ve İran'dan ikili ilişkiler ve iş birliği görüşmesi

Katar ve İran'dan ikili ilişkiler ve iş birliği görüşmesi

Katar - Dün 12:24
Son dakika haberleri! Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş

Son dakika haberleri! Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş

Katar - Dün 12:04
İran Nükleer Programına İlişkin Görüşmelerin Salı Günü Doha'da Başlayacağını Teyit Etti

İran Nükleer Programına İlişkin Görüşmelerin Salı Günü Doha'da Başlayacağını Teyit Etti

Katar - Dün 11:46
Avrupa'nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda

Avrupa'nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda

Katar - Dün 10:25
Kara Kuvvetleri 2231 yaşında

Kara Kuvvetleri 2231 yaşında

Katar - Dün 09:58

Akaryakıt Fiyatları Arttı, Depodaki Bisikletler Gün Yüzüne Çıktı
Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor

Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor

Katar - Dün 09:30
İsrail'den, 'Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz' açıklaması

İsrail'den, "Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz" açıklaması

Katar - Dün 02:52
İran: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler yarın Doha'da yapılacak

İran: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler yarın Doha'da yapılacak

Katar - 27.06.2022
Sultanların hedefi: Binicilikte 5 yıldızlı turnuvayı Türkiye'ye getirmek

Sultanların hedefi: Binicilikte 5 yıldızlı turnuvayı Türkiye'ye getirmek

Katar - 27.06.2022
Ateş burçları hangileri? Ateş grubu burçları hangileri? Ateş elementi burçları!

Ateş burçları hangileri? Ateş grubu burçları hangileri? Ateş elementi burçları!

Katar - 27.06.2022
Sunday Times: Eski Katar Başbakanı, Prens Charles'a elden 3 milyon euro verdi

Sunday Times: Eski Katar Başbakanı, Prens Charles'a elden 3 milyon euro verdi

Katar - 27.06.2022
İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

Katar - 27.06.2022
Sıfır araç aldı, 7 yıl sonra şanzımanda 'gizli ayıp' olduğu ortaya çıktı

Sıfır araç aldı, 7 yıl sonra şanzımanda 'gizli ayıp' olduğu ortaya çıktı

Katar - 27.06.2022
Sudan, mango üretiminde Afrika'da ön sıralarda yer alıyor

Sudan, mango üretiminde Afrika'da ön sıralarda yer alıyor

Katar - 27.06.2022
Suudi Arabistan ile Pakistanlı yetkililer, askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Suudi Arabistan ile Pakistanlı yetkililer, askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Katar - 26.06.2022
Vahap Seçer, Şoför Esnafıyla Buluştu

Vahap Seçer, Şoför Esnafıyla Buluştu

Katar - 26.06.2022
İş dünyasından hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım

İş dünyasından hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım

Katar - 26.06.2022
Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler

Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler

Katar - 26.06.2022
Seçer, kentteki şoför esnafıyla bir araya geldi

Seçer, kentteki şoför esnafıyla bir araya geldi

Katar - 26.06.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Katar - 26.06.2022
19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı

Katar - 26.06.2022
19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı

Katar - 26.06.2022
Katar Emiri Şeyh Temim ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor

Katar Emiri Şeyh Temim ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor

Katar - 26.06.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı

Katar - 26.06.2022
Mısır Cumhurbaşkanı Sissi, 7 yıl sonra Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sissi, 7 yıl sonra Katar Emiri Al Thani ile görüştü

Katar - 25.06.2022
CHP'li Özkoç, Sakarya'da: 'İsrail'den Topum Alacak Bir Ülke, Türkiye Cumhuriyeti Değildir… Türkiye Cumhuriyeti'nin Buğdaya İhtiyacı Olabilir Mi?'

CHP'li Özkoç, Sakarya'da: "İsrail'den Topum Alacak Bir Ülke, Türkiye Cumhuriyeti Değildir… Türkiye Cumhuriyeti'nin Buğdaya İhtiyacı Olabilir Mi?"

Katar - 25.06.2022
Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı

Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı

Katar - 25.06.2022
Sisi, 7 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret eden Katar Emiri ile ikili ilişkileri görüştü

Sisi, 7 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret eden Katar Emiri ile ikili ilişkileri görüştü

Katar - 25.06.2022
Son dakika haberleri: Jandarmanın 'hassas burunları' operasyonlara helikopterli eğitimle hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Jandarmanın "hassas burunları" operasyonlara helikopterli eğitimle hazırlanıyor

Katar - 25.06.2022
Son Dakika! Marmaris'te 5 gündür devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Son Dakika! Marmaris'te 5 gündür devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Katar - 25.06.2022
Marmaris'teki orman yangını, 5'inci gününde

Marmaris'teki orman yangını, 5'inci gününde

Katar - 25.06.2022
Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı

Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı

Katar - 25.06.2022
Son dakika haber... Özman: 'Altın Türk yatırımcıya kazandırmaya devam eder'

Son dakika haber... Özman: "Altın Türk yatırımcıya kazandırmaya devam eder"

Katar - 24.06.2022
Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da

Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da

Katar - 24.06.2022
Erdoğan, Yangın Bölgesinde: 'Ucu Nereye Dayanıyor?

Erdoğan, Yangın Bölgesinde: "Ucu Nereye Dayanıyor?

Katar - 24.06.2022
Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (8)

Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (8)

Katar - 24.06.2022
Son dakika haber | ABD, 15 yıllık Guantanamo tutuklusu Afgan vatandaşını ülkesine tahliye etti

Son dakika haber | ABD, 15 yıllık Guantanamo tutuklusu Afgan vatandaşını ülkesine tahliye etti

Katar - 24.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangın büyük oranda kontrol altına alındı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı"

Katar - 24.06.2022
Son dakika haberi! Ali Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: 'Marmaris'te Yangını Bıraktın, Ankara'ya Gittin, Suudi Prensin Ziyafetine'

Son dakika haberi! Ali Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: "Marmaris'te Yangını Bıraktın, Ankara'ya Gittin, Suudi Prensin Ziyafetine"

Katar - 24.06.2022
Demokrat Senatörlerden Biden'a 'Ebu Akile soruşturmasında ABD yer alsın' çağrısı

Demokrat Senatörlerden Biden'a "Ebu Akile soruşturmasında ABD yer alsın" çağrısı

Katar - 24.06.2022
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde! Canlı yayında yüreklere su serpen haberi verdi: Yangın büyük oranda kontrol altında

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde! Canlı yayında yüreklere su serpen haberi verdi: Yangın büyük oranda kontrol altında

Katar - 24.06.2022
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Diplomasinin 4 Yılı Böyle Geçti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Diplomasinin 4 Yılı Böyle Geçti

Katar - 24.06.2022
İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu

İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu

Katar - 24.06.2022
Son dakika haberi... AFAD Marmaris'teki yangında son durumu açıkladı

Son dakika haberi... AFAD Marmaris'teki yangında son durumu açıkladı

Katar - 24.06.2022
Son dakika haberleri | BM, Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi İsrail güvenlik güçlerinin öldürdüğünü doğruladı

Son dakika haberleri | BM, Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi İsrail güvenlik güçlerinin öldürdüğünü doğruladı

Katar - 24.06.2022
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı: (1)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı: (1)

Katar - 24.06.2022
Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı

Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı

Katar - 24.06.2022
AK Parti'li Turan: Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu bunların yüzü bile kızarmıyor

AK Parti'li Turan: Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu bunların yüzü bile kızarmıyor

Katar - 24.06.2022
Afganistan'da deprem sonrası gıda, su ve çadır sıkıntısı yaşanıyor

Afganistan'da deprem sonrası gıda, su ve çadır sıkıntısı yaşanıyor

Katar - 24.06.2022
Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi

Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi

Katar - 24.06.2022
Marmaris'teki Orman Yangını Devam Ediyor: 3 Bin 417 Hektar Alan Zarar Gördü

Marmaris'teki Orman Yangını Devam Ediyor: 3 Bin 417 Hektar Alan Zarar Gördü

Katar - 24.06.2022
Marmaris 3 gündür alev alev yanıyor! İki ülkeden Türkiye'ye uçak ve helikopter desteği geldi

Marmaris 3 gündür alev alev yanıyor! İki ülkeden Türkiye'ye uçak ve helikopter desteği geldi

Katar - 24.06.2022
Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1)

Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (1)

Katar - 24.06.2022
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ve İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ve İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

Katar - 24.06.2022
Bursalı esnafın gözü gelecek Arap turistte

Bursalı esnafın gözü gelecek Arap turistte

Katar - 24.06.2022
Dünya Kupası'nda kural değişikliği! Resmi açıklama yapıldı

Dünya Kupası'nda kural değişikliği! Resmi açıklama yapıldı

Katar - 24.06.2022
FIFA, Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı

FIFA, Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı

Katar - 23.06.2022
Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (2)

Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (2)

Katar - 23.06.2022
Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (3)

Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (3)

Katar - 23.06.2022
NATO, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na güvenlik desteği sağlayacak

NATO, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na güvenlik desteği sağlayacak

Katar - 23.06.2022
Afganistan'da deprem: BBC'ye konuşan doktorlar çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi

Afganistan'da deprem: BBC'ye konuşan doktorlar çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi

Katar - 23.06.2022
Son dakika haberleri! Bakan Kirişci ve Soylu'dan Marmaris yangını hakkında açıklamalar

Son dakika haberleri! Bakan Kirişci ve Soylu'dan Marmaris yangını hakkında açıklamalar

Katar - 23.06.2022
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişci son durumu paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi

Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişci son durumu paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi

Katar - 23.06.2022
Manisa FK'lı Landre Katar'da

Manisa FK'lı Landre Katar'da

Katar - 23.06.2022
Ligler ne zaman başlıyor 2023? Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'te yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ligler ne zaman başlıyor 2023? Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'te yeni sezon ne zaman başlayacak?

Katar - 22.06.2022
İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Yarışması'nda şampiyon oldu

İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Yarışması'nda şampiyon oldu

Katar - 22.06.2022
İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı, teşkilatlar feshedildi

İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı, teşkilatlar feshedildi

Katar - 22.06.2022
Katar: Libya siyasi sürecini ve tüm barışçıl çözümleri destekliyoruz

Katar: Libya siyasi sürecini ve tüm barışçıl çözümleri destekliyoruz

Katar - 22.06.2022
Elon Musk neden Dogecoin'i tercih ettiğini açıkladı!

Elon Musk neden Dogecoin'i tercih ettiğini açıkladı!

Katar - 22.06.2022
Tesla binlerce çalışanı işten çıkaracak

Tesla binlerce çalışanı işten çıkaracak

Katar - 22.06.2022
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin tarihi seyri

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin tarihi seyri

Katar - 22.06.2022
Küçücük bir dükkandan dünyaya açıldı

Küçücük bir dükkandan dünyaya açıldı

Katar - 22.06.2022
Altay tankı ve Fırtına obüsü için güç grubu arayışı

Altay tankı ve Fırtına obüsü için güç grubu arayışı

Katar - 22.06.2022
Erkan Baş'tan 'Ek Bütçe' Tepkisi: 'Giderayak, Kendi Kasalarını da Emanet Ettikleri Katar'daki Hesaplara Bir Güzellik Yapma Planı İçindeler'

Erkan Baş'tan 'Ek Bütçe' Tepkisi: "Giderayak, Kendi Kasalarını da Emanet Ettikleri Katar'daki Hesaplara Bir Güzellik Yapma Planı İçindeler"

Katar - 21.06.2022
Trendyol çöktü mü? Trendyol açılmıyor! Trendyol neden açılmıyor?

Trendyol çöktü mü? Trendyol açılmıyor! Trendyol neden açılmıyor?

Katar - 21.06.2022
Ryan Gigs, Galler'in milli takımı teknik direktörlüğünden istifa etti

Ryan Gigs, Galler'in milli takımı teknik direktörlüğünden istifa etti

Katar - 21.06.2022
20 Haziran 2022 Haberleri

20 Haziran 2022 Haberleri

Katar - 21.06.2022
Giggs, Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti

Giggs, Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti

Katar - 21.06.2022
Katar, ABD'li enerji firmasıyla doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzaladı

Katar, ABD'li enerji firmasıyla doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzaladı

Katar - 20.06.2022
Dünya Kupası tarihindeki ilk cinsel ilişki yasağı! Katar, taraftarları açık açık uyardı

Dünya Kupası tarihindeki ilk cinsel ilişki yasağı! Katar, taraftarları açık açık uyardı

Katar - 20.06.2022
ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

Katar - 20.06.2022
Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor

Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor

Katar - 20.06.2022
Diyarbakırlı kadınlar İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretecek

Diyarbakırlı kadınlar İtalyanların dünyaca ünlü mozzarella peynirini üretecek

Katar - 20.06.2022
Katar ile ENI arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı

Katar ile ENI arasında doğal gaz sahasını genişletme anlaşması imzalandı

Katar - 19.06.2022
2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası hangi tarihte başlayacak, nerede oynanacak?

2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası hangi tarihte başlayacak, nerede oynanacak?

Katar - 06.04.2022
Katar Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Katar Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Katar - 01.04.2022
Katar vize istiyor mu? Katar vize gerekiyor mu?

Katar vize istiyor mu? Katar vize gerekiyor mu?

Katar - 25.03.2022
Katar vize istiyor mu 2022? Dubai vize istiyor mu?

Katar vize istiyor mu 2022? Dubai vize istiyor mu?

Katar - 21.02.2022
Polonya - İngiltere ne zaman, hangi kanalda? Polonya - İngiltere maçı şifresiz mi?

Polonya - İngiltere ne zaman, hangi kanalda? Polonya - İngiltere maçı şifresiz mi?

Katar - 08.09.2021
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