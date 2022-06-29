Katar Haberleri - Katar Haber - Haberler

Katar Haberleri
Katar haber, Katar son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Son dakika haber... MARMARİS YANGININDA ALEVLERİN İLERLEMESİ, KARŞI ATEŞLE ÖNLENMİŞ
"Sergen Yalçın'ı canım kadar severim" diyen Arda Turan'dan olay Beşiktaş itirafı: Teklif aldım
Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz! Twitter'ın paylaştığı verilere Türkler damga vurdu
Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü
Son dakika haberleri! Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş
İran Nükleer Programına İlişkin Görüşmelerin Salı Günü Doha'da Başlayacağını Teyit Etti
İsrail'den, "Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz" açıklaması
İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu
Suudi Arabistan ile Pakistanlı yetkililer, askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü
İş dünyasından hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Katar Emiri Şeyh Temim ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor
CHP'li Özkoç, Sakarya'da: "İsrail'den Topum Alacak Bir Ülke, Türkiye Cumhuriyeti Değildir… Türkiye Cumhuriyeti'nin Buğdaya İhtiyacı Olabilir Mi?"
Sisi, 7 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret eden Katar Emiri ile ikili ilişkileri görüştü
Son dakika haberleri: Jandarmanın "hassas burunları" operasyonlara helikopterli eğitimle hazırlanıyor
Son Dakika! Marmaris'te 5 gündür devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı
Son dakika haber | ABD, 15 yıllık Guantanamo tutuklusu Afgan vatandaşını ülkesine tahliye etti
Son dakika haberi! Ali Öztunç'tan Bakan Soylu'ya: "Marmaris'te Yangını Bıraktın, Ankara'ya Gittin, Suudi Prensin Ziyafetine"
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde! Canlı yayında yüreklere su serpen haberi verdi: Yangın büyük oranda kontrol altında
Son dakika haberleri | BM, Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi İsrail güvenlik güçlerinin öldürdüğünü doğruladı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı: (1)
Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı
AK Parti'li Turan: Pinokyo yalan söylerken burnu uzuyordu bunların yüzü bile kızarmıyor
Son dakika haber | Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi
Marmaris 3 gündür alev alev yanıyor! İki ülkeden Türkiye'ye uçak ve helikopter desteği geldi
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ve İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu
Afganistan'da deprem: BBC'ye konuşan doktorlar çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi
Son dakika haberleri! Bakan Kirişci ve Soylu'dan Marmaris yangını hakkında açıklamalar
Marmaris'te alevlerle mücadele devam ediyor! Bakan Kirişci son durumu paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi
Ligler ne zaman başlıyor 2023? Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'te yeni sezon ne zaman başlayacak?
İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Yarışması'nda şampiyon oldu
Erkan Baş'tan 'Ek Bütçe' Tepkisi: "Giderayak, Kendi Kasalarını da Emanet Ettikleri Katar'daki Hesaplara Bir Güzellik Yapma Planı İçindeler"
Dünya Kupası tarihindeki ilk cinsel ilişki yasağı! Katar, taraftarları açık açık uyardı
2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası hangi tarihte başlayacak, nerede oynanacak?