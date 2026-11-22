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Bahreyn, Basra Körfezi'nde, Suudi Arabistan'ın doğu kıyısı ile Katar yarımadası arasında kalan bağımsız bir ada ülkesi. Başkenti Manama. 21 Kasım 2026 akşamı ülkede hava sirenleri çaldı ve Bahreyn İçişleri Bakanlığı vatandaşlara en yakın güvenli yere geçme çağrısı yaptı. Bakanlığa göre İran saldırısında sivil bir sanayi tesisi hedef alındı, tesiste yangın çıktı. İlk verilere göre yaralanan yok.

BAHREYN NEREDE?

Bahreyn, Orta Doğu'da, Basra Körfezi'nin batı kesiminde yer alıyor. Ülke birkaç adalık bir takımada; başkent Manama, en büyük ada olan Bahreyn Adası'nda. Toplam yüzölçümü yaklaşık 780 kilometrekare. Batısında Suudi Arabistan, güneydoğusunda Katar var. Ülkeyi karadan Suudi Arabistan'a bağlayan tek yol, deniz üzerinden geçen yaklaşık 25 kilometrelik Kral Fahd Geçidi.

BAHREYN NEREYE BAĞLI?

Bahreyn başka bir ülkeye bağlı değil, kralın yönettiği bağımsız bir krallık. 1971'de İngiltere'den bağımsızlığını aldı. Resmî dili Arapça, para birimi Bahreyn dinarı. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi olan ülkede, ABD Deniz Kuvvetleri 5. Filosu'nun karargâhı da bulunuyor.

BAHREYN'DE NE OLDU?

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, 21 Kasım 2026 akşamı sosyal medya hesabından ülkede tehlike uyarısı olduğunu duyurdu. Vatandaşlardan sakin kalmalarını, en yakın güvenli yere geçmelerini ve yalnız resmî kanalları takip etmelerini istedi. Bakanlık kısa süre sonraki açıklamasında, İran'ın saldırısında sivil bir sanayi tesisinin hedef alındığını, tesiste yangın çıktığını ve maddi hasar oluştuğunu bildirdi. Yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Bakanlığın açıklamasına göre ilk belirlemelerde yaralanan yok.

İRAN NE AÇIKLADI?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki iki ABD üssünde Patriot hava savunma sistemlerine ait radarları İHA ve füzelerle hedef aldığını açıkladı. Devrim Muhafızları saldırıyı, iki ABD insansız hava aracının İran hava sahasını ihlal ettiği iddiasına karşılık olarak duyurdu.

BAHREYN BM'YE NE BİLDİRDİ?

Bahreyn Haber Ajansı'nın (BNA) aktardığına göre Bahreyn'in BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'ne ve BM Genel Sekreteri'ne iki mektup gönderdi. Mektuplarda 17-18 Kasım 2026'da İran'dan gelen çok sayıda saldırının önlendiği yazıyor. Bahreyn, BM Şartı'nın 51. maddesine ve KİK Ortak Savunma Anlaşması'na atıf yaparak meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.