Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri'nin samimi anları

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Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi, dikkat çeken görüntülere ve yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu.

EL ELE YÜRÜDÜLER

Zirve marjında bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sohbetin ardından aile fotoğrafı çekimi alanına doğru el ele yürüdü. İki liderin bu samimi anları zirvenin en çok konuşulan kareleri arasında yer aldı.

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Kaynak: Haberler.com