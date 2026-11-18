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Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Salim es-Sabah ile bölgesel gelişmeleri ve ikili işbirliğini ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Kuveytli mevkidaşı Sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konuların yanı sıra savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik imkanlar ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: AA