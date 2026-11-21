TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar heyetinin dün akşam Tahran'a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.

İran basınına göre, Garibabadi, Katar heyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar ile diplomasi için bir fırsat oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda hem çevrim içi hem de yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini belirterek, dün akşam Katar heyetinin Tahran'a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.

Garibabadi ayrıca, ülkesinin geçmiş dönemlere göre daha güçlü olduğunu ve bu değerlendirmenin yurt dışında yapıldığını öne sürdü.

Garibabadi, Katar heyetinin hala İran'da olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Kaynak: AA