Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri'nin yanındaki kişiyi yanaklarından öperek karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi, dünya liderleri ve heyetler arasındaki dikkat çeken karşılaşmalara sahne oldu. Zirveye katılmak üzere Antalya'ya gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir heyet üyesini samimi şekilde karşılaması öne çıktı.

ERDOĞAN YANAKLARINDAN ÖPEREK SELAMLADI

Karşılama törenine ilişkin görüntülerde, koyu gri takım elbiseli bir kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaştığı görülüyor. Erdoğan, kendisine yaklaşan kişinin yüzünü iki eliyle tutarak yanaklarından öpüyor. Karşısındaki kişinin de Erdoğan'a sarılarak karşılık verdiği anlar kameraya yansıyor.

Görüntülerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de karşılama alanında bulunduğu görülürken, Erdoğan'ın konuğunu samimi şekilde selamlaması törenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

KATAR EMİRİ COP31 İÇİN ANTALYA'YA GELDİ

Katar Emirliği Divanı'nın açıklamasına göre Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 11 Kasım'da Antalya'ya geldi. Katar Emiri'ne resmi bir heyetin eşlik ettiği bildirildi.

DÜNYA LİDERLERİNİ ERDOĞAN VE GUTERRES KARŞILADI

Antalya EXPO alanında gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuk liderleri karşıladı. Karşılama töreninin ardından liderler hatıra fotoğrafı çektirdi ve zirvenin açılış programına geçildi.

Kaynak: Haberler.com