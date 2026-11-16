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Katar Emiri, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Doha'da bölgesel gerilimi görüştü

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile Doha'da bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak öneme sahip konular da ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, aynı zamanda BAE Devlet Başkanı'nın kardeşi ve Abu Dabi Emirliği Emir Yardımcısı olan Al Nahyan ile beraberindeki heyeti başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

İki ülkeden üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede, Katar-BAE ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik adımlar ile ortak öneme sahip konular değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

Al Nahyan, Katar Dışişleri Bakanı ile de görüştü

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan, Doha ziyareti kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.

Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, gerilimin azaltılması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabalar ile iki ülke arasındaki ortak koordinasyon konuları ele alındı.

Taraflar ayrıca iki ülke için ortak öneme sahip çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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