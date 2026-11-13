Milli atıcılar Katar'da trap karışık takımda bronz madalya kazandı

Milli atıcılar Katar'da trap karışık takımda bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer, Katar'ın başkenti Doha'daki ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda trap karışık takım kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli takım finali üçüncü tamamladı; organizasyon yarın sona erecek.
Milli atıcılar Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda trap karışık takım kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'daki organizasyonda milli takım, trap karışık finalini üçüncü tamamladı.
Organizasyon yarın sona erecek.
Kaynak: AA