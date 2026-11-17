Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 7. Klasik Otomobil Yarışması ve Sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Doha'daki The Pearl Adası'nda, Katar Müzeleri Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyha el-Meyassa bint Hamed Al Sani'nin himayesinde, Uluslararası Tarihi Taşıtlar Federasyonu ve Katar-Körfez Klasik Otomobil Derneği tarafından organize edilen etkinlikte otomotiv tarihinin farklı dönemlerine ait araçlar sergileniyor.

Katar ve diğer Körfez ülkelerinden koleksiyonerlerin katıldığı organizasyonda 70 klasik otomobil ziyaretçilerin ve jürinin beğenisine sunuluyor.

Bu yıl ilk kez iki Katarlı hakemin de görev alacağı beş kişilik jüri, yarışmaya katılan otomobilleri teknik ve tarihsel özellikleri bakımından inceleyecek. Araçların 1950 öncesi, 1950-1960, 1961-1971, 1972-1983 ve 1984-1996 dönemlerini kapsayan beş kategoride değerlendirileceği yarışmada, kategori ödülleri ile özel ödüller olmak üzere toplam 20 ödülün sahipleri kapanış töreninde açıklanacak.

Eski Katar yöneticisinin 1938 model aracı da sergileniyor

Sergi programında, Katar'ın eski yöneticilerinden Şeyh Abdullah bin Casim Al Sani'ye ait 1938 model, askeri amaçlı çok yönlü kullanıma uygun bir Chevrolet de yer alıyor. Katar Ulusal Müzesi işbirliğiyle sunulan söz konusu araç yarışmaya dahil edilmeyecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca öğrencilere klasik otomobillerin mühendislik, sanat ve tasarımla ilişkisini tanıtan eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Katar Klasik Otomobil Yarışması ve Sergisi, 22 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: AA