Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, ülkeyi ziyaret eden CENTCOM Komutanı Cooper ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'da görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak ilgi alanına giren konular ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Görüşmeye, Katar ve ABD'den üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: AA