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Al Nassr Al Sadd maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı Spor Smart 2. AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki Al Nassr Al Sadd maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Riyad'daki King Saud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanıyor ve D-Smart'ın 82. kanalındaki Spor Smart 2'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşma, D-Smart GO üzerinden internetten de takip edilebiliyor.

AL NASSR AL SADD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr Al Sadd maçı Spor Smart 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Spor Smart 2, D-Smart platformunda 82. kanaldan izlenebiliyor.

AL NASSR AL SADD MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Al Nassr Al Sadd maçını televizyondan izlemek isteyenler D-Smart'ın 82. kanalındaki Spor Smart 2'yi takip edebiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise D-Smart'ın dijital platformu D-Smart GO üzerinden canlı yayına ulaşabiliyor. D-Smart GO'ya internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor.

AL NASSR AL SADD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Al Nassr Al Sadd maçı şifresiz değil. Spor Smart 2, D-Smart'ın ücretli spor kanalları arasında yer alıyor. Bu nedenle maçı izlemek için D-Smart ya da D-Smart GO aboneliği gerekiyor.

AL NASSR AL SADD MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr Al Sadd maçı 24 Kasım 2026 Salı günü oynanıyor. Karşılaşma AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılıyor.

AL NASSR AL SADD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Al Nassr Al Sadd maçı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki King Saud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanıyor.

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?

AFC Şampiyonlar Ligi, Asya Futbol Konfederasyonu'nun düzenlediği ve Asya'nın en güçlü kulüplerini bir araya getiren kulüpler turnuvası. Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Asya'daki karşılığı olarak bilinen organizasyonda, Suudi Arabistan, Katar, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin önde gelen kulüpleri mücadele ediyor.