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Katar Emiri Al Sani, Venezuela Geçici Devlet Başkanı ile enerji işbirliğini görüştü

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Katar Emiri Al Sani, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile Doha'da enerji işbirliği ve arz güvenliğini görüştü. Rodriguez, Venezuela'daki depremin ardından sağlanan yardımlar için Katar'a teşekkür etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile enerji alanındaki işbirliği ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Rodriguez başkent Doha'daki Emirlik Divanında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, çeşitli alanlardaki işbirliğinin artırılması, enerji sektöründeki ortak çalışmalar ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Katar Emiri Al Sani, Rodriguez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Rodriguez de Katar'ın ülkesine verdiği destekten, özellikle Venezuela'da meydana gelen depremin ardından sağladığı yardımlardan dolayı Al Sani'ye teşekkür etti.

Görüşmeye Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al Kaabi ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Venezuela heyetinde ise Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega'nın yanı sıra dışişleri, enerji ve iletişim alanlarından sorumlu bakanlar yer aldı.

Al Sani ve Rodriguez, heyetler arası görüşme öncesinde bir süre baş başa görüştü.

Resmi karşılama töreniyle başlayan ziyaret kapsamında Katar Emiri Al Sani, Rodriguez ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.

Kaynak: AA
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