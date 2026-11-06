Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muhammet Seyhun Kaya, Skeet Erkekler Takımı'nda 360 puanla dünya üçüncüsü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muhammet Seyhun Kaya, Skeet Erkekler Takımı'nda 360 puanla dünya üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'ın Doha kentindeki ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Skeet Erkekler Takım kategorisinde yarışan Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, takım arkadaşlarıyla 360 puanla dünya üçüncüsü oldu. Başarı Kahramanmaraş'ta sevinçle karşılandı.

Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, Skeet Erkekler Takım kategorisinde dünya üçüncülüğü elde etti.

Kahramanmaraşlı milli atıcılık sporcusu Muhammet Seyhun Kaya, uluslararası arenada Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı gururlandıran başarıya imza attı. Katar'ın Doha kentinde gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Skeet Erkekler kategorisinde ay-yıldızlı formayı giyen Muhammet Seyhun Kaya, takım arkadaşları Mustafa Serhat Şahin ve Salih Oday ile birlikte dereceye girmek için mücadele verdi. Milli sporcular, bireysel puanların toplamında ulaştıkları 360 puanla şampiyonada bronz madalyanın sahibi olarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Elde edilen bu başarı Kahramanmaraş'ta sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Ozan Tufan'a Sergen Yalçın'dan büyük şok! 'Alarmları kurduk' demişti

Böyle gülüyordu! Aldığı haberle yıkıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti12

En somut delil! Sevk yazısında satır arasındaki detaya bakın

Yemen'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

Görüntü bugün kaydedildi! Pazar yeri cansız bedenlerle dolup taştı
Nüfusu git gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var

Nüfusu git gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 binlik kayıp var
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı12

Hastanede iğrenç olay! Belediye başkanı kapıyı açınca şoke oldu
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
8 kişinin katili dehşet anlarını tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş62

8 canı nasıl aldığını tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce...
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

Kalacak mı? Kuyt için karar çıktı