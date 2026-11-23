Güney Kore Katar'dan, Hürmüz Boğazı'ndaki dolaşım normale döndüğünde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariğinde kendilerine öncelik verilmesini talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan başkent Seul'de Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi ile bir araya geldi.

Buna göre görüşmede Katar'ın Güney Kore için LNG sektöründe önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Kim, istikrarlı bir tedarik için iki ülke arasındaki işbirliğinin kritik olduğunu belirtti.

Kim ayrıca, Katar'dan, Hürmüz Boğazı'ndaki dolaşım normale döndüğünde sıvılaştırılmış doğal gaz tedariğinde kendilerinin öncelikli olarak değerlendirilmesini talep etti.

Kaynak: AA