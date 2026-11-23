Güney Kore Hürmüz Boğazı'nda dolaşım normale dönünce Katar'dan LNG'de öncelik istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi ile Seul'de görüştü. Kim, Katar'dan Hürmüz Boğazı'ndaki dolaşım normale döndüğünde LNG tedarikinde Güney Kore'ye öncelik verilmesini talep etti ve istikrarlı tedarik için işbirliğinin kritik olduğunu vurguladı.
Güney Kore Katar'dan, Hürmüz Boğazı'ndaki dolaşım normale döndüğünde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariğinde kendilerine öncelik verilmesini talep etti.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan başkent Seul'de Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi ile bir araya geldi.
Buna göre görüşmede Katar'ın Güney Kore için LNG sektöründe önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Kim, istikrarlı bir tedarik için iki ülke arasındaki işbirliğinin kritik olduğunu belirtti.
Kim ayrıca, Katar'dan, Hürmüz Boğazı'ndaki dolaşım normale döndüğünde sıvılaştırılmış doğal gaz tedariğinde kendilerinin öncelikli olarak değerlendirilmesini talep etti.