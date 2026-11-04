Doha'da 3. Uluslararası Tekne ve Yat Fuarı başladı, 7 Kasım'a kadar gezilebilecek

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Katar'ın başkenti Doha'da, yat ve tekne üreticileri ile denizcilik sektörünün temsilcilerini buluşturan 3. Katar Uluslararası Tekne ve Yat Fuarı başladı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı tarafından Eski Doha Limanı'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara, denizcilik hizmetleri ve sanayisi alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler katılıyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin himayesinde gerçekleştirilen fuarda, denizcilik sektöründeki yeniliklerin tanıtılması, iş bağlantılarının geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının artırılması hedefleniyor.

Altı sergi alanından oluşan fuarda büyük yatların yanı sıra sürat ve balıkçı tekneleri, denizcilik teknolojileri, dalış ve balıkçılık ekipmanları sergileniyor.

Körfez ülkelerine ayrılan bölümde ise bölgenin denizcilik mirası ve sektördeki yenilikleri tanıtılıyor.

Lusail, The Pearl ve Batı Körfezi'ni birbirine bağlaması planlanan projenin maketinin sergilendiği alanda, deniz güvenliğine yönelik uygulamalar ve dijital denizcilik hizmetleri hakkında da bilgi veriliyor.

Organizasyon kapsamında Doha Film Enstitüsünün katkılarıyla film gösterimleri ve canlı müzik etkinliklerinin de düzenlenmesi planlanan fuar, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA