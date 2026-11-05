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Katar'da Emir Temim'in katılımıyla yağmur duası ve istiska namazı kılındı

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Katar'da Emir Temim'in katılımıyla yağmur duası ve istiska namazı kılındı
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Katar'da kuraklık nedeniyle sabah namazının ardından istiska namazı kılındı ve dualar edildi. Başkent Doha'daki Lusail namazgahında Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin de katıldığı duada su kaynaklarının korunması ve israftan kaçınılması istendi.

Kuraklık yaşanan Katar'da yağmur duası yapıldı ve istiska (yağmur) namazı kılındı.

Evkaf ve Din İşleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkede sabah namazının ardından istiska namazı kılındı ve dualar edildi.

Yağmur duasına Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Emir'in Özel Temsilcisi Casim bin Hamed Al Sani, Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim, bakanlar, Şura Meclisi üyeleri ve çok sayıda üst düzey yetkili da katıldı.

Başkent Doha'daki Lusail namazgahında sabah saatlerinde düzenlenen yağmur duasına iştirak eden Katar Emiri'nin sünnete uygun olarak cübbesini ters çevirdiği görüldü.

Namazın ardından hutbe veren Dr. Yahya Buti en-Nuaymi, yağmur duasının insanların Allah'a olan ihtiyaçlarını ve O'nun rahmetine duydukları bağlılığı simgelediğini ifade etti.

Yağışların gecikmesinin insanlara kendi acizliklerini ve Allah'ın rahmetine olan ihtiyaçlarını hatırlattığını ifade eden Nuaymi, tövbe edilmesi, bağışlanma dilenmesi ve hayır işlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Suyun önemli bir nimet olduğunu vurgulayan Nuaymi, su kaynaklarının korunması ve israftan kaçınılması gerektiğini belirtti. İstiska (yağmur) namazının rahmet ve bereketin yeniden artması için toplumsal bir dayanışma vesilesi olduğunu söyleyen Nuaymi, ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklık ve sıcak hava dalgasına karşı halkın dua ve yardımlaşma bilinciyle bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, dün ülke genelinde yağmur duası yapılması çağrısında bulunmuştu.

İstiska namazı, Müslümanların kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için kıldığı ve Allah'tan rahmet dilediği sünnet bir ibadet olarak biliniyor.

Kaynak: AA
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