MWC Doha 2026, Türkiye pavilyonuyla Katar'da ikinci kez başladı

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Mobil iletişim ve teknoloji sektörünün temsilcilerini buluşturan Mobil Dünya Kongresi (MWC Doha 2026), Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

GSM Birliği (GSMA) tarafından Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının işbirliğiyle Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyon, telekomünikasyon ve teknoloji şirketleriyle kamu kurumlarını, yatırımcıları ve sektör uzmanlarını bir araya getiriyor.

Türkiye pavilyonunun da yer aldığı fuarda, Türkiye'nin milli katılım organizasyonu İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yürütülüyor.

Pavilyon, Türk şirketlerine ürün ve hizmetlerini uluslararası katılımcılara tanıtma ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirme fırsatı sunuyor.

Yapay zeka uygulamaları, akıllı ekonomiler ve bağlantılı altyapı olmak üzere üç temel başlık etrafında şekillenen organizasyonda, yapay zekanın iş dünyası ve kamu hizmetlerinde kullanımı, teknolojinin ekonomik rekabet gücüne katkısı ile güvenli ve dayanıklı dijital altyapıların geliştirilmesi konuları ele alınıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen GSMA Bakanlar Programı'nda ise bakanlar, düzenleyici kurumların yöneticileri ve sektör temsilcileri; dijital politikalar, yatırımlar ve iletişim teknolojilerinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuyor.

10 Kasım'a kadar sürecek organizasyonun, kamu ve özel sektör temsilcilerine uluslararası dijital politikalar ile iletişim altyapılarının geliştirilmesi konusunda işbirliği fırsatları sunması ve Katar'ın ekonomisini çeşitlendirmeyi ve dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan 2030 Ulusal Vizyonu doğrultusunda ülkenin teknoloji ve yenilik alanındaki uluslararası etkinliklerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Mobil Dünya Kongresi (MWC Doha), GSMA ile Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı arasında imzalanan beş yıllık anlaşma kapsamında ilk kez 25-26 Kasım 2025'te Katar'da düzenlenmişti.

Kaynak: AA