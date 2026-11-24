KATAR, Körfez ülkeleriyle koordinasyon halinde ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik diplomatik temas ve görüşmelerin sürdüğünü bildirerek, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği haftalık basın toplantısında, bölgesel krize barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla ilgili taraflarla görüş alışverişini sürdürdüklerini belirtti. Ara bulucu sıfatıyla müzakere ve önerilerin ayrıntılarını gizli tutmayı tercih ettiklerini ifade eden Ensari, Körfez ülkeleriyle koordinasyon halinde ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik diplomasi ve temasların son günlerde devam ettiğini doğruladı. Ensari, Katarlı yetkililerin son bir haftada Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin de bölgesel gelişmeler konusunda ortak bir tutum oluşturulması çabalarının parçası olduğunu kaydetti.

Kapsamlı bir anlaşma için gerekli koşulların oluşturulmasında tüm tarafların güvenlik endişelerinin ele alınmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurgulayan Ensari, Katar ve Almanya'nın ortak açıklaması nedeniyle İran'ın Tahran'daki Katar maslahatgüzarını çağırmasına ilişkin bir soruya ise bu tür meselelerin son günlerde diplomatik temaslar yoluyla ele alındığı yanıtını verdi. Ensari ayrıca Katar'ın egemenliğini ve bağımsızlığını koruma kararlılığını ve ülkeye yönelik her türlü saldırıyı reddettiğini yineleyerek, tüm tarafların güvenlik kaygılarını dikkate alan kolektif bir bölgesel güvenlik çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gazze'deki duruma da değinen Ensari, Katar'ın barış planı kapsamındaki taahhütlerin uygulanmasını sağlamak ve insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de devam eden saldırılarını eleştiren Ensari, İsrail'in varılan mutabakatlara uyması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı