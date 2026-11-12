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ABD, savaş riski nedeniyle Katar'daki U17 Dünya Kupası'ndan çekildi

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ABD, savaş riski nedeniyle Katar'daki U17 Dünya Kupası'ndan çekildi
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ABD Futbol Federasyonu, Katar'da 19 Kasım'da başlayacak 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndan silahlı çatışma riski gerekçesiyle çekildi. Karar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar için yayımladığı üçüncü seviye seyahat uyarısına dayandırıldı.

  • ABD, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek U17 Dünya Kupası'ndan silahlı çatışma riski nedeniyle çekildi.
  • ABD Futbol Federasyonu, karara gerekçe olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar için yayımladığı üçüncü seviye seyahat uyarısını gösterdi.
  • 48 takımın katılacağı turnuvada ABD, grup aşamasında Karadağ, Şili ve Cezayir ile karşılaşacaktı.

BBC'nin haberine göre ABD, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 17 Yaş Altı (U17) Dünya Kupası'ndan silahlı çatışma riski nedeniyle çekildi.

Reuters haber ajansının gördüğü ve oyunculara gönderilen mektupta ABD Futbol Federasyonu (US Soccer), kararın "mevcut koşullar ışığında" alındığını bildirdi. Federasyon, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen ay Katar için yayımladığı üçüncü seviye seyahat uyarısını gerekçe gösterdi.

Söz konusu uyarı, Yemen'deki Husilerin komşu Suudi Arabistan'daki bir havalimanına düzenlediği ölümcül saldırının ertesi günü yayımlanmıştı. Suudi Arabistan ve Yemen'e yönelik hava saldırıları da sürüyor.

ABD'nin seyahat uyarısında Husilerin sivil havalimanlarına ve kritik altyapıya yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve çatışmaların "hızla o bölgenin ötesine tırmanma potansiyeli" taşıdığı belirtildi.

48 takımın katılacağı turnuvada ABD, grup aşamasında Karadağ, Şili ve Cezayir ile karşılaşacaktı. ABD, Katar'da beş yıl üst üste düzenlenecek turnuvaların ilki olan geçen yılki U17 Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalmıştı.

Federasyon, oyuncuların kulüplerini bilgilendireceğini açıkladı ve oyunculardan, çekilme kararı turnuvanın organizatörü FIFA tarafından duyurulana kadar kamuoyuna açıklama yapmamalarını istedi.

Bölgedeki çatışma başka spor organizasyonlarını da etkiledi. 7 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan'da yapılması planlanan 2027 Asya Kupası yaklaşık bir yıl ertelendi.

Kaynak: BBC

BBC
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

yahu zaten içlerinde amerikalı yokki hepsi ya afrikalı ya ispanyol meksika göçmeni ??????????

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