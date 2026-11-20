(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Lübnan ziyaretinin ardından Katar merkezli Al Jazeera için kaleme aldığı yazıda, Türkiye ile Lübnan arasında Suriye üzerinden ticaret, ulaşım ve enerji bağlantıları kurulabileceği değerlendirmesini paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güneyindeki yeniden imar çalışmalarında rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin çıkarı güçlü, bütünlüğünü koruyan ve birleşik bir Lübnan'dadır" dedi.

Bilal Erdoğan, Katar merkezli Al Jazeera'de yayımlanan "Gönüllerin coğrafyası: Türkiye ve Lübnan, Levant'ı birlikte inşa etmek" başlıklı yazısında, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri'nin daveti üzerine gerçekleştirdiği üç günlük ziyareti değerlendirdi.

Lübnan'a, Başbakan Yardımcısı Dr. Tarık Mitri'nin daveti üzerine geldiğini belirten Erdoğan, "Bazı yolculuklar, ilk kez yapılan bir ziyaretten çok eve dönüş gibi hissettirir" ifadelerini kullandı. Beyrut, Trablusşam ve Akkar'daki temaslarına değinen Erdoğan, "Her görüşmede aynı kararlı tutumu gördüm: Lübnan kendi ayakları üzerinde durmak istiyor ve kendisine hamilik edecek ülkeler değil, ortaklar arıyor" dedi.

Erdoğan ziyareti boyunca Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn, Başbakan Nevaf Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan Cumhuriyeti Başmüftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan, Beyrut Rum Ortodoks Metropoliti İlyas Audi, Lübnan siyasetinde etkili Hariri ailesinden Gelecek Hareketi Başkan Yardımcısı Bahiye Hariri ve Dürzi toplumunun önde gelen siyasi liderlerinden Velid Canbolat dahil olmak üzere ülkenin siyasi ve dini hayatının farklı kesimlerinden liderlerle görüştüğünü belirtti.

"Ulusal birlik, güvenlikten ekonomik toparlanmaya ve refaha kadar her şeyin üzerine inşa edilmesi gereken temeldir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye'nin çıkarı, güçlü, bütünlüğünü koruyan ve birlik içinde bir Lübnan'dadır" dedi.

Türkiye ile Lübnan arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini savunan Erdoğan, Lübnan'ın limanları, bankacılık ve hizmet sektöründeki birikimi ile Türkiye'nin üretim kapasitesi, lojistik ağları ve Avrupa ile Orta Asya'ya erişiminin birbirini tamamladığını ifade etti.

Erdoğan, Suriye'nin bölgesel ekonomik işbirliğindeki olası rolüne ilişkin, "Suriye toparlandıkça ülkelerimizi birbirine bağlayan bir ticaret, ulaşım ve enerji koridoru, yeni bir bölgesel ekonominin omurgası haline gelebilir. Malların, yatırımların ve gençlerin fikirlerinin bölgemizde serbestçe dolaşmasına izin verelim; refahın ardından istikrar da gelecektir" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın uzun yıllardır diğer ülkeler arasındaki rekabetin sahası haline getirildiğini ifade eden Erdoğan, savaşın ağır etkilerini yaşayan güney Lübnan'a dikkati çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Güney'deki işgal sona ermeli ve Lübnan devleti Beyrut'tan güney sınırına kadar bütün vatandaşlarını koruyabilmelidir. Lübnan'ın geleceğine ilişkin kararlar Beyrut'ta, Lübnanlılar tarafından, Lübnanlılar için alınmalıdır. Yakın ya da uzak yabancı devletler buna saygı göstermelidir. Gerçek dostlar, kendilerinden istendiğinde destek sunar, istenmediğinde ise geri çekilir. Türkiye'nin benimsemeye çalıştığı ilke budur."

"TÜRKİYE, LÜBNAN'IN YENİDEN İNŞASINDA ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Yazısında "Türkiye, Lübnan'a yeni sloganlarla gelmiyor; geçmişte yaptıklarıyla geliyor" ifadelerine yer veren Erdoğan Türkiye'ni Lübnan'da yürüttüğü ve katkıda bulunduğu insani yardım faaliyetlerini hatırlattı. Erdoğan, ülkenin en çok güney bölgelerinin savaştan etkilendiğini ifade ederek "Şimdi görev, yerinden edilen her ailenin onurlu bir şekilde evine dönebilmesi için güneyi, evlerini, okullarını, hastanelerini, yollarını ve zeytinliklerini yeniden inşa etmektir. Türkiye bu çabada üzerine düşen rolü bütünüyle üstlenmeye ve sürece öncülük etmesi gereken Lübnan kurumlarının güçlendirilmesine yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

"HEDEF, EŞİTLER ARASINDA BİR ORTAKLIK"

Bilal Erdoğan, yazısını tamamlarken "Lübnan'dan, daha derin bir ortaklık kurmanın zamanının şimdi olduğuna inanarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin tek taraflı yardıma dayanmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, ticaret, eğitim, sivil toplum ve gençler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA