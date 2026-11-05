Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi Bakanlıkta kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi Bakanlıkta kabul etti Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi Bakanlıkta kabul etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani'yi Bakanlıkta kabul etti. Görüşme, Bakanlıkta gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakanlık'ta Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 234 sitede yayınlandı.
Ankara'da otopark stoperinde düşen çocuğun babası asli kusurlu bulundu! Market hakkında takipsizlik

Otoparkta düşen çocuk için suç duyurusu! Kusurlu çıkan baba oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar işin içine girmiş

Erdoğan'dan Fatma Betül'ü akıllara getiren sözler: Hiç ummadığınız...
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi

Evdeki tartışma katliama döndü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Emine Erdoğan’dan Güney Kore paylaşımı: Dostluğun gönüllerde de güçlü bir karşılığı var

Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı! Gençlerle yan yana
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı

İşte o servet! Çuval çuval para kasaya girdi

Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık

Eşinin yaptığı olay oldu! Herkes konuşuyor
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor

Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmamış