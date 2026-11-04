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İran'da futbol maçı sırasında ekrana "Trump'ı öldüreceğiz" yazısı yansıtıldı

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İran'da futbol maçı sırasında ekrana 'Trump'ı öldüreceğiz' yazısı yansıtıldı
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İran devlet televizyonunda yayımlanan ve İstiklal ile Katar'ın Al Shamal takımlarını karşı karşıya getiren Asya Şampiyonlar Ligi mücadelesi sırasında ekranın alt kısmında Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajı gösterildi. Aynı tehdit, Tahran'daki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte ve İran devlet medyasında yayımlanan başka bir görselde de yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan mesajlar, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde gündeme geldi.

  • İran devlet televizyonunda yayımlanan İstiklal-Al Shamal Asya Şampiyonlar Ligi maçı sırasında ekranın alt bölümünde Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" yazısı gösterildi.
  • Tahran'daki İnkılap Meydanı'na, Donald Trump'ın demir parmaklıklar ardında tasvir edildiği ve İngilizce ile Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asıldı.
  • Afişte, 4 Kasım'a denk gelen 13 Aban dolayısıyla İnkılap Meydanı'nda saat 14.00'te düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yapıldı.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Tahran cephesinden gelen ve ABD başkanı Donald Trump'ı hedef alan tehdit mesajları dikkat çekti.

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA "TRUMP'I ÖLDÜRECEĞİZ" MESAJI

İran devlet televizyonunda yayımlanan, İran temsilcisi İstiklal ile Katar ekibi Al Shamal arasında oynanan Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında ekranın alt bölümünde dikkat çeken bir yazı belirdi.

Maç devam ederken Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" ifadelerinin yer aldığı mesaj, bir süre ekranda gösterildi.

TAHRAN'IN MERKEZİNE DE DEV AFİŞ ASILDI

Öte yandan benzer bir tehdit, İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte de yer aldı.

Abd Başkanı Donald Trump'ın temsili olarak demir parmaklıklar ardında gösterildiği afişin üzerine İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" ifadeleri yazıldı.

İRAN DEVLET MEDYASINDA DA YAYIMLANDI

Öte yandan İran devlet medyasında yayımlandığı belirtilen bir başka görselde, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff arkalarında ABD ve İsrail bayraklarının bulunduğu alevler içindeki bir kompozisyonda tasvir edildi.

Afişte İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" ifadesine yer verildi.

TAHRAN'DAKİ GÖSTERİLER İÇİN ÇAĞRI

Afişte, 13 Aban dolayısıyla düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yapıldı.

Hicri Şemsi takviminde 13 Aban'a karşılık gelen 4 Kasım, 1979 yılında Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü. Ülkede her yıl bu tarihte ABD karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Afişte, Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek etkinliğin duyurusu da yer aldı.

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Kaynak: Haberler.com
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