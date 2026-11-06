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Skeet Erkekler Takımı, Doha'daki şampiyonada 360 puanla bronz madalya kazandı

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Skeet Erkekler Takımı, Katar'ın Doha kentinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Milli sporcular bireysel puanlarının toplamında 360 puana ulaşarak takım halinde dünya üçüncüsü oldu; organizasyon 14 Kasım'da sona erecek.

Milli atıcılar Mustafa Serhat Şahin, Muhammet Seyhun Kaya ve Salih Oday'dan oluşan Skeet Erkekler Takımı, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Doha'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden milli sporcular, bireysel puanlarının toplamında 360 puana ulaşarak takım halinde dünya üçüncüsü oldu.

Organizasyon, 14 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
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