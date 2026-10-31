TBF Başkanı Türkoğlu, Doha'da Türk Okulu öğrencilerine milli takım çağrısı yaptı

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da FIBA'nın düzenlediği etkinlikte Katar Türk Okulu öğrencileriyle bir araya gelerek, yurt dışında yaşayan genç Türk sporcuları milli takım forması altında görmek istediklerini söyledi.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı FIBA Basketbol Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, FIBA'nın onur listesinde yer alan Türkoğlu, "Basketbolun Efsaneleri" etkinliği için davet edildiği başkent Doha'daki Al Janoub Stadyumu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Türkoğlu, etkinlikte öğrencilerle sohbet ederek basketbol kariyeri ve sporculuk deneyimlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Yurt dışında yaşayan Türk gençlerin milli takım tercihlerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Türkoğlu, genç sporcuların Türkiye'yi temsil etmesinin kendileri için önem taşıdığını belirtti.

Türkoğlu, "Her zaman yurt dışında yaşayan sizler gibi değerli gençlerimizin tercih yaparken ülkemizi tercih etmesini, milli takımımızda oynamasını isteriz." dedi.

Farklı ülkelerde yetişen Türk sporcuları yakından takip ettiklerini ifade eden Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Her ne kadar başka ülkelerde yaşasanız da her zaman bir Türksünüz ve bununla gurur duymanız gerekir. Diğer branşlara baktığınızda da sporcularımızın ülkemizin formasını giymek için gerçekten çaba gösterdiğini görüyoruz.

Biz de gerek yetenek taramaları gerek araştırmalar yoluyla sizler gibi yetenekli sporcuları mutlaka milli takımımızda değerlendirmek isteriz. İnşallah ileride o formayı gururla taşımanızı istiyoruz."

"NBA'de 15 yıl oynayabilmemin arkasında hedeflerim ve çalışma disiplinim vardı"

NBA kariyerine ilişkin öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Türkoğlu, dünyanın en iyi basketbolcularına karşı mücadele ettiğini ve her karşılaşmaya özel olarak hazırlandığını anlattı.

NBA'de karşılaştığı en zorlu oyunculara ilişkin soruya Türkoğlu, "Orada bulunan herkes dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor. Her takımda çok değerli oyuncular vardı. Kobe Bryant, LeBron James ve Carmelo Anthony gibi isimler, diğerlerine göre biraz daha zorlandığımız oyunculardı." yanıtını verdi.

Basketbolda başarılı olmanın temelinde hedef belirlemek, disiplinli çalışmak ve mücadeleden vazgeçmemek olduğunu vurgulayan Türkoğlu, gençlere spor hayatlarında her zaman kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.

Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir şeyleri başarmak istiyorsanız pes edemezsiniz. Ben her zaman rekabetçi bir oyuncuydum, çok çalıştım ve kendime hedefler koydum. Türkiye'de oynarken en iyi oyuncu olmayı, ardından NBA'de neler yapabileceğimi görmeyi hedefledim."

NBA'e gitmenin kendisi için tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Türkoğlu, "NBA'e gittikten sonra orada mümkün olduğunca uzun süre kalmak ve iz bırakan oyunculardan biri olmak istedim. Hedeflerimi adım adım gerçekleştirmeye çalıştım. Bu anlayışla NBA'de 15 yıl oynama fırsatı buldum." diye konuştu.

"Mental olarak kendinize güvenmeniz çok önemli"

Genç sporcuların gelişiminde karakterin mi yoksa teknik becerilerin mi daha önemli olduğuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Türkoğlu, iki unsurun birbirini tamamladığını söyledi.

Bir sporcunun karşılaştığı zorluklara yaklaşımının başarıya ulaşmasında belirleyici olduğunu dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Ben her zaman bir sporcunun kendisini nasıl hazırladığına, basketbola ya da herhangi bir spora mental olarak nasıl yaklaştığına bakarım. Mental olarak güçlü olup olmadığı çok önemlidir. Çünkü bu süreçler kolay değil.

Kendinize 'Ben bunu başarabilirim, her türlü zorluğun üstesinden gelebilirim' diyebilmeniz gerekiyor. Bu özgüven zamanla karakterinizi de geliştiriyor."

Gençlik yıllarında farklı basketbolcuları örnek aldığını da anlatan Türkoğlu, Kobe Bryant ve Michael Jordan gibi yıldız oyunculardan etkilendiğini ancak kendi yeteneklerine ve fiziksel özelliklerine uygun bir oyun tarzı geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Etkinliğin ardından Katar Basketbol Federasyonu yetkilileri ve öğrencilerle birlikte stadyumu gezen Türkoğlu, öğrencilerle basketbol oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu yıl nisan ayında Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Onur Listesi'ne seçilerek bu başarıya ulaşan ilk Türk basketbolcu olmuştu.

2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği Katar, bu kez de basketbolun en büyük organizasyonlarından biri olan FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası, organizasyon tarihinde ilk kez bir Arap ülkesinde düzenlenecek.

27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada ev sahibi Katar dahil kendi kıtalarındaki elemeleri geçerek turnuvaya katılma hakkı kazanan toplam 32 milli takımın mücadele edeceği ve 92 karşılaşmanın oynanacağı organizasyon, 20. kez düzenlenecek.

Müsabakaların başkent Doha'daki 4 farklı salonda düzenlenmesi planlanırken, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Al Janoub Stadyumu'nun da basketbol karşılaşmaları için uygun hale getirilmesi öngörülüyor.

Katar, organizasyonla birlikte basketbolun ülkede ve Körfez bölgesinde yaygınlaştırılmasını, gençlerin spora katılımının artırılmasını ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Başkent Doha'da yer alan salonların basketbolun yanı sıra farklı spor dallarına da ev sahipliği yapabilen çok amaçlı tesisler olarak kullanılması, en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı da organizasyonda yer alacak

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, organizasyona elemelerden katılma hakkı kazanan ilk ekip olmuştu.

İlk turu 6'da 6 ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda da başarılı performansını sürdürmüştü.

İkinci turda ilk 2 müsabakayı kazanarak elemelerde 8'de 8 yapan ve liderliğini sürdüren milliler, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek.

Kaynak: AA