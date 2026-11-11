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Skeet Erkekler Takım'da dünya üçüncüsü olan Kaya Kahramanmaraş'ta karşılandı

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Skeet Erkekler Takım'da dünya üçüncüsü olan Kaya Kahramanmaraş'ta karşılandı
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Katar'daki ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Skeet Erkekler Takım kategorisinde dünya üçüncüsü olan Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, memleketinde davul zurnayla karşılandı. Sporcuyu havaalanında ailesi, sporseverler ve Kadir Gemci karşıladı.

Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Skeet Erkekler Takım kategorisinde dünya üçüncüsü olan Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, memleketinde davul zurnayla karşılandı.

Katar'da gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, büyük bir başarıya imza attı. Skeet Erkekler Takım kategorisinde dünya üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazanan milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, organizasyonun ardından memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Havaalanında coşkuyla karşılanan milli sporcuyu Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, sporseverler ve ailesi yalnız bırakmadı.

Karşılamada sporcuyu tebrik eden Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, uluslararası alanda kazanılan derecenin göğüs kabarttığını belirterek milli atletin başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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