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Trap Kadın Takımı Doha'da dünya şampiyonasında Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı

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Trap Kadın Takımı, Katar'ın başkenti Doha'daki ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Milli sporcular bireysel puanlarının toplamında 340 puana ulaşarak takım halinde üçüncü oldu; organizasyon 14 Kasım'da sona erecek.

Milli atıcılar Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nihan Gürer'den kurulu Trap Kadın Takımı, kategorisinde Türkiye'ye dünya şampiyonasındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Katar'ın başkenti Doha'daki ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, bireysel puanlarının toplamında 340 puana ulaşarak takım halinde üçüncü oldu.

Organizasyon, 14 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
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