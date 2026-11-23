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Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriyeli Bakan Ebu Kasra, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi.

İki ülkeden üst düzey askeri yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede Katar ile Suriye'yi ilgilendiren ortak meseleler ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yolları ele alındı.

Kaynak: AA