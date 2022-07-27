Kanada Haberleri - Kanada Haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Kanada Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Kanada Haberleri

Kanada haber, Kanada son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Benzine indirim! SON DAKİKA! Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar oldu?

Benzine indirim! SON DAKİKA! Benzine indirim geldi mi? Benzin ne kadar oldu?

Kanada - 11 Saat Önce
Son dakika dünya: Rusya, uzay istasyonundan ayrılma kararı verdiğini açıkladı

Son dakika dünya: Rusya, uzay istasyonundan ayrılma kararı verdiğini açıkladı

Kanada - Dün 16:24
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26 - 27 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26 - 27 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Kanada - Dün 15:58
Lavrov, Kuzey Akım'daki türbini onarım için durdurduklarını açıkladı

Lavrov, Kuzey Akım'daki türbini onarım için durdurduklarını açıkladı

Kanada - Dün 15:01
Kremlin, Kuzey Akım'da yaşanan sorundan Batılı ülkelerin yaptırımlarını sorumlu tuttu

Kremlin, Kuzey Akım'da yaşanan sorundan Batılı ülkelerin yaptırımlarını sorumlu tuttu

Kanada - Dün 14:02
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te 'dayatma seçim yasası' protestoları

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te "dayatma seçim yasası" protestoları

Kanada - Dün 13:04
AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor

AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor

Kanada - Dün 10:37
Brent petrolün varil fiyatı 101,88 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 101,88 dolar

Kanada - Dün 09:31
American Truck Simulator'ın yeni DLC'si önümüzdeki hafta çıkacak

American Truck Simulator'ın yeni DLC'si önümüzdeki hafta çıkacak

Kanada - Dün 09:13
Zelenskiy: 'Rusya Avrupa'ya karşı açıkça bir gaz savaşı yürütüyor'

Zelenskiy: "Rusya Avrupa'ya karşı açıkça bir gaz savaşı yürütüyor"

Kanada - Dün 00:58
Papa Francis yatılı okullardaki suistimalleri için Kanada'da yerlilerden özür diledi

Papa Francis yatılı okullardaki suistimalleri için Kanada'da yerlilerden özür diledi

Kanada - 25.07.2022
Papa Franciscus, Kanada'da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür diledi

Papa Franciscus, Kanada'da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür diledi

Kanada - 25.07.2022
Kanada'daki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kanada'daki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kanada - 25.07.2022
Papa Franciscus, Kanada'da yatılı kilise okullarında istismar olayları nedeniyle yerlilerden özür diledi.

Papa Franciscus, Kanada'da yatılı kilise okullarında istismar olayları nedeniyle yerlilerden özür diledi.

Kanada - 25.07.2022

ANTALYA'DA SİMİT 5, POĞAÇA 6, AÇMA 7 TL'DEN SATILACAK
Kanada'da silahlı saldırgan birçok kişiyi öldürdü

Kanada'da silahlı saldırgan birçok kişiyi öldürdü

Kanada - 25.07.2022
Son dakika haber! Zelenskiy: 'Rusya Avrupa'ya karşı açıkça bir gaz savaşı yürütüyor'

Son dakika haber! Zelenskiy: "Rusya Avrupa'ya karşı açıkça bir gaz savaşı yürütüyor"

Kanada - 25.07.2022
Kremlin: Odessa'daki askeri altyapıya yönelik saldırılar tahıl sevkiyatını etkilemez

Kremlin: Odessa'daki askeri altyapıya yönelik saldırılar tahıl sevkiyatını etkilemez

Kanada - 25.07.2022
Türkiye'de başlayıp ABD veya Kanada'da üniversite okuma olanağı

Türkiye'de başlayıp ABD veya Kanada'da üniversite okuma olanağı

Kanada - 25.07.2022
Merve Mermer, 2022 Dirft Şampiyonu oldu

Merve Mermer, 2022 Dirft Şampiyonu oldu

Kanada - 25.07.2022
Papa Franciscus, kiliselerde istismar edilen yerlilerle uzlaşmak için Kanada'da

Papa Franciscus, kiliselerde istismar edilen yerlilerle uzlaşmak için Kanada'da

Kanada - 25.07.2022
Papa, tövbe haccı için Kanada'ya gitti

Papa, tövbe haccı için Kanada'ya gitti

Kanada - 24.07.2022
Papa Franciscus, kiliselerde istismar edilen yerlilerle uzlaşmak için Kanada'da

Papa Franciscus, kiliselerde istismar edilen yerlilerle uzlaşmak için Kanada'da

Kanada - 24.07.2022
Gökdelen filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gökdelen filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Gökdelen hangi yıl çıktı?

Gökdelen filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Gökdelen filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Gökdelen hangi yıl çıktı?

Kanada - 24.07.2022
Papa, Katolik Kilisesi'ndeki istismarlardan ötürü 'tövbe haccı' için Kanada'ya gitti

Papa, Katolik Kilisesi'ndeki istismarlardan ötürü "tövbe haccı" için Kanada'ya gitti

Kanada - 24.07.2022
Almanya ayakta! Başbakan Scholz'un eşinin çöpe attığı gizli belgeleri komşuları buldu

Almanya ayakta! Başbakan Scholz'un eşinin çöpe attığı gizli belgeleri komşuları buldu

Kanada - 24.07.2022
ABD Genelkurmay Başkanı, Çin'in son 5 yılda 'daha saldırgan ve tehlikeli' olduğunu söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı, Çin'in son 5 yılda "daha saldırgan ve tehlikeli" olduğunu söyledi

Kanada - 24.07.2022
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası

Kanada - 24.07.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Kanada - 24.07.2022
FBI'dan Huawei için dikkat çeken nükleer suçlaması!

FBI'dan Huawei için dikkat çeken nükleer suçlaması!

Kanada - 23.07.2022
Maymun çiçeği ilk nerede çıktı? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?

Maymun çiçeği ilk nerede çıktı? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?

Kanada - 23.07.2022
Avrupa Konseyi hangi antlaşma ile kuruldu? Avrupa Konseyi nedir? Avrupa Konseyi üyeleri kimlerdir?

Avrupa Konseyi hangi antlaşma ile kuruldu? Avrupa Konseyi nedir? Avrupa Konseyi üyeleri kimlerdir?

Kanada - 23.07.2022
Efsane dizi Lost hakkında az bilinen 10 ilginç detay

Efsane dizi Lost hakkında az bilinen 10 ilginç detay

Kanada - 23.07.2022
ABD'de yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı

ABD'de yıldırımın isabet ettiği rüzgar türbini alev aldı

Kanada - 23.07.2022
Rusya'nın hasım ülkeler listesi! Hasım ülkeler listesinde hangi ülkeler yer alıyor?

Rusya'nın hasım ülkeler listesi! Hasım ülkeler listesinde hangi ülkeler yer alıyor?

Kanada - 23.07.2022
Rusya 'hasım ülkeler' listesine 5 ülkeyi daha ekledi

Rusya "hasım ülkeler" listesine 5 ülkeyi daha ekledi

Kanada - 22.07.2022
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi

Kanada - 22.07.2022
İngiltere Dış İstihbarat Şefi: 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi

İngiltere Dış İstihbarat Şefi: 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi

Kanada - 22.07.2022
Antalya haber! Golfçülerin yeni rotası Antalya oldu

Antalya haber! Golfçülerin yeni rotası Antalya oldu

Kanada - 22.07.2022
Türk ürünleri için uzak ülkelerde market rafları kiralanacak

Türk ürünleri için uzak ülkelerde market rafları kiralanacak

Kanada - 22.07.2022
İELTS sınav ücreti ne kadar? İELTS sınavı başvuru ve kayıt koşulları neler?

İELTS sınav ücreti ne kadar? İELTS sınavı başvuru ve kayıt koşulları neler?

Kanada - 22.07.2022
Ordu haberi! Akşener Fındığın Başkenti Ordu'da Bakan Kirişci'ye Seslendi: 'Venezuela'da Buğday Yetiştirmek İçin Toprak Kiralamışlar. Günahtır Kardeşim Günahtır'

Ordu haberi! Akşener Fındığın Başkenti Ordu'da Bakan Kirişci'ye Seslendi: "Venezuela'da Buğday Yetiştirmek İçin Toprak Kiralamışlar. Günahtır Kardeşim Günahtır"

Kanada - 21.07.2022
Kuzey Akım 1'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başlandı

Kuzey Akım 1'den Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başlandı

Kanada - 21.07.2022
Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yeniden başladı

Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yeniden başladı

Kanada - 21.07.2022
FIFA 23 Steam'de ön siparişe açıldı! FIFA 23 ne kadar?

FIFA 23 Steam'de ön siparişe açıldı! FIFA 23 ne kadar?

Kanada - 21.07.2022
ABD temiz enerji teknolojileri için birçok ülkeyle Mineral Tedarik Ortaklığı başlattı

ABD temiz enerji teknolojileri için birçok ülkeyle Mineral Tedarik Ortaklığı başlattı

Kanada - 20.07.2022
Kreditör ülkelerden Ukrayna'nın borç servisini askıya alma kararı

Kreditör ülkelerden Ukrayna'nın borç servisini askıya alma kararı

Kanada - 20.07.2022
Giresunlu Esnafın Akşener'den Talebi: 'Yolsuzluk, Hırsızlık Yapan Varsa Onlardan Hesap Sorulmasını İsteriz'

Giresunlu Esnafın Akşener'den Talebi: "Yolsuzluk, Hırsızlık Yapan Varsa Onlardan Hesap Sorulmasını İsteriz"

Kanada - 20.07.2022
Engin Koyun: 'Şampiyonluğa adayız'

Engin Koyun: "Şampiyonluğa adayız"

Kanada - 20.07.2022
Zafer Biryol kimdir? Zafer Biryol kaç yaşında ve nereli? Zafer Biryol biyografisi!

Zafer Biryol kimdir? Zafer Biryol kaç yaşında ve nereli? Zafer Biryol biyografisi!

Kanada - 20.07.2022
Türk pul biberi, 93 ülkenin mutfağında yemekleri lezzetlendirdi

Türk pul biberi, 93 ülkenin mutfağında yemekleri lezzetlendirdi

Kanada - 20.07.2022
Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda

Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda

Kanada - 20.07.2022
Bir ülke daha Ukrayna'ya Bayraktar TB2 hediye ediyor!

Bir ülke daha Ukrayna'ya Bayraktar TB2 hediye ediyor!

Kanada - 19.07.2022
Kanada'da yangın tehlikesi endişesiyle milyonlarca sigara paketi piyasadan toplatıldı

Kanada'da yangın tehlikesi endişesiyle milyonlarca sigara paketi piyasadan toplatıldı

Kanada - 19.07.2022
Efeler 09, sağ kanada Murat'ı aldı

Efeler 09, sağ kanada Murat'ı aldı

Kanada - 19.07.2022
Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda

Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda

Kanada - 19.07.2022
BM, silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede artan çocuk kaçırılmalarına dikkati çekti

BM, silahlı çatışma yaşanan 5 ülkede artan çocuk kaçırılmalarına dikkati çekti

Kanada - 18.07.2022
Tayland'da demokrasi yanlısı aktivistler casus yazılım ile hedef alındı

Tayland'da demokrasi yanlısı aktivistler casus yazılım ile hedef alındı

Kanada - 18.07.2022
Orman yangınları: Kontrol altına alınamayan yangınlar arttı mı?

Orman yangınları: Kontrol altına alınamayan yangınlar arttı mı?

Kanada - 18.07.2022
Kuantum internete giden kapı aralandı! Meğer bütün gizem silikon malzemelerde saklıymış

Kuantum internete giden kapı aralandı! Meğer bütün gizem silikon malzemelerde saklıymış

Kanada - 18.07.2022
Sosyal medyayı ikiye bölen İTÜ'deki misafir araştırmacılarla ilgili İTÜ'den açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır

Sosyal medyayı ikiye bölen İTÜ'deki misafir araştırmacılarla ilgili İTÜ'den açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır

Kanada - 17.07.2022
Kanada'da Boundary Bay Airshow İki Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi

Kanada'da Boundary Bay Airshow İki Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi

Kanada - 17.07.2022
10 YILLIK CİHAZ ESARETİ BİR SAATLİK ROBOTİK AMELİYATLA BİTTİ

10 YILLIK CİHAZ ESARETİ BİR SAATLİK ROBOTİK AMELİYATLA BİTTİ

Kanada - 16.07.2022
James Webb, Jüpiter ve uyduları aynı karede yakaladı

James Webb, Jüpiter ve uyduları aynı karede yakaladı

Kanada - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kanada'da etkinlik

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kanada'da etkinlik

Kanada - 15.07.2022
Arka Sokaklar İdil kim? Arka Sokaklar İdil gerçek adı nedir? Duygu Keser kaç yaşında, nereli?

Arka Sokaklar İdil kim? Arka Sokaklar İdil gerçek adı nedir? Duygu Keser kaç yaşında, nereli?

Kanada - 21.01.2022
Tarihte bugün ne oldu? 12 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 12 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Ağustos'ta yaşananlar!

Kanada - 12.08.2021
Kanada'da hava kaç derece oldu? Kanada nerede, hava sıcaklığı neden yüksek? Kanada'da sıcaklıktan dolayı kaç kişi vefat etti?

Kanada'da hava kaç derece oldu? Kanada nerede, hava sıcaklığı neden yüksek? Kanada'da sıcaklıktan dolayı kaç kişi vefat etti?

Kanada - 01.07.2021
Şükran Günü ne zaman? Şükran Günü nedir? Şükran Günü Tarihçesi!

Şükran Günü ne zaman? Şükran Günü nedir? Şükran Günü Tarihçesi!

Kanada - 15.05.2021
Hemşireler Günü ne zaman 2022? Dünya hemşireler günü tarihi nedir?

Hemşireler Günü ne zaman 2022? Dünya hemşireler günü tarihi nedir?

Kanada - 12.05.2022
title