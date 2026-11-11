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Tayland'da 34 milyon yıl önce yaşamış yaklaşık 30 kilogramlık dev kemirgen keşfedildi

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Kanada, Tayland ve Fransa'dan araştırmacılar, Tayland'ın Krabi bölgesindeki fosilleri inceleyerek yaklaşık 34 milyon yıl önce yaşamış, yaklaşık 30 kilogramlık dev kemirgen türü keşfetti. Türe Yakamys sirindhornae adı verildi; araştırma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Kanada, Tayland ve Fransa'dan araştırmacılar, yaklaşık 34 milyon yıl önce Orta Paleojen Dönemi'nde yaşamış, neredeyse 30 kilogram ağırlığında dev kemirgen türü keşfetti.

Kanada'daki McGill Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre üniversiteden, Tayland Maden Kaynakları Departmanından ve Fransa'daki araştırma enstitülerinden paleontologlar, Tayland'ın Krabi bölgesinde bulunan memeli fosillerini inceledi.

Fosillerin diş ölçülerinden vücut kütlesini hesaplamak amacıyla yedi farklı metot kullanan araştırmacılar, bu kemirgenin yaklaşık 30 kilogram olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, yaklaşık 34 milyon yıl önce, Orta Paleojen Dönemi'nde yaşamış bu kemirgen türüne, Tayca dev anlamına gelen "yak" ve Yunanca fare anlamına gelen "mys" kelimelerinin birleşimiyle oluşan "Yakamys sirindhornae" adını verdi.

Bu kemirgenin, o dönem bilinen diğer kemirgenlerden iki kat büyük olduğunu belirten araştırmacılar, bu bulguyla iri gövdeli kemirgenlerin evrimsel geçmişinin, daha önce kabul edilenden çok daha eski ve coğrafi olarak çok daha yaygın olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Araştırma yazarlarından McGill Üniversitesi Biyoloji Profesörü Virginie Millien, yaptığı açıklamada, kemirgenin ağırlığına ilişkin "Bu yaklaşık bir rakam zira fosil vücut kütlesinin tahmin edilmesinde önemli bir belirsizlik söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Millien, bugün yaşayan en büyük kemirgenlerin kapibaralar olduğunu belirterek dev kemirgenlerin çoğunlukla Güney Amerika'da evrimleştiğine ancak bu keşifle, "Güneydoğu Asya'nın da iri gövdeli kemirgenlerin erken evrim tarihinde önemli bir rol oynadığını gösterdiğine" dikkati çekti.

Araştırmanın sonuçları, "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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