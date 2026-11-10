Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kanada, Rusya'nın savunma sanayisi dahil 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım uygulayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada, Rusya'nın savunma sanayisi dahil 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım uygulayacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada, Rusya'nın savunma sanayisi ve siber faaliyetleriyle bağlantılı 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım kararı aldı. Bakanlık, yaptırımların kripto para borsaları dahil finansal aktörleri hedefleyip Ukrayna'daki savaşın ekonomik maliyetini artırmayı amaçladığını bildirdi.

KANADA, Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojisi geliştirme faaliyetleri ve siber operasyonlarını hedef alan 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'nın aldığı yaptırım kararıyla Rusya'nın askeri kapasitesinin sınırlandırılmasının hedeflendiği bildirildi. Yaptırım listesine alınan 38 kuruluş ve 24 kişi arasında Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojilerinin geliştirilmesi ve siber faaliyetleriyle bağlantılı aktörlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Yaptırımlar kripto para borsaları dahil finansal aktörleri hedef alarak Ukrayna'daki savaşın ekonomik maliyetini artırmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı! 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi

Yolcu gemisinden okyanusa düştü: 9 saat sonra balıkçılar kurtardı
Bodrum'da Portekizli turistin yumruğuyla düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi18

Portekizli turistlerin saldırdığı gençten kahreden haber
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi

Bu bir tarih videosu mu? Görüntüleri izleyenler ikiye bölündü
COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı

COP31'de nefes kesen anlar! Binlerce drone havalandı
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi12

Fabrika önünde infial yaratan görüntü
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor14

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!