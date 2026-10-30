Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Kanada'da İslamofobiye karşı ortak duruş çağrısı yaptı

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Her geçen gün yeni bir veçhesiyle karşılaştığımız İslamofobi'ye ve her türlü ayrımcılığa karşı ortak bir duruş sergilemek ve birbirimize sahip çıkmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kanada'da Müslüman toplum temsilcileri, dini kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Kanada Müslüman Toplum Temsilcileri ile Buluşma Programı'nda konuşan Arpaguş, Kanada'daki Müslümanların ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Müslüman kuruluşlar arasında birlik ve beraberlik kültürünün geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Arpaguş, farklılıkların ayrışma sebebi değil, toplumu güçlendiren bir zenginlik olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Gençlerin dini ve kültürel kimliklerini sağlam bir bilgi ve bilinç temelinde geliştirmelerinin önemine değinen Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen Uluslararası İlahiyat Programı'nın Kanada'daki gençlere daha etkin şekilde tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının mühtedilere yönelik düzenlediği programlara da değinen Arpaguş, "Başkanlığımız, İslam'ı yeni tanıyan veya benimseyen kişilerin sahih dini bilgiye erişimleri, toplumsal aidiyetlerinin ve manevi gelişimlerinin desteklenmesi hususunda da kapsamlı projeler yürütüyor." açıklamasını yaptı.

İslam karşıtlığı, ön yargı ve ayrımcılıkla mücadelede bilgiye, diyaloğa ve toplumsal katılıma dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini kaydeden Arpaguş, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve farklı inanç gruplarının temsilcileriyle güçlü ilişkiler kurulmasının önemine değindi.

Müslümanların karşılaştığı ayrımcılık ve dışlanma karşısında birlik ve kardeşliğin en büyük güç olduğunu belirten Arpaguş, "Peygamber Efendimiz de birbirini sevmede, birbirine merhamet etmede ve birbirini korumada müminleri tek bir vücuda benzetiyor. Her geçen gün yeni bir veçhesiyle karşılaştığımız İslamofobi'ye ve her türlü ayrımcılığa karşı ortak bir duruş sergilemek ve birbirimize sahip çıkmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Arpaguş, Toronto Başkonsolosu Tekin'i ziyaret etti

Safi Arpaguş, Kanada ziyareti kapsamında Toronto Başkonsolosu Emel Derinöz Tekin'i ziyaret etti.

Görüşmede, Kanada'daki din hizmetleri ve Türk toplumuna yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Kanada İmamlar Konseyi'ni de ziyaret eden Arpaguş, konsey yöneticileriyle bir araya geldi.

Arpaguş, Islamic History Month Canada etkinlikleri kapsamında Toronto'da düzenlenen Dualı Sultan ve Peygamber Gömlekleri Sergisi'ni de ziyaret etti.

Son olarak Pape Camisi'nde Türk toplumuyla bir araya gelen Arpaguş, yurt dışında yaşayan vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: AA