ABD, Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay verdi, Zelenskiy uyardı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın artan hava saldırılarına karşı savunmada kritik rol oynaması beklenen 500 adet Patriot füzesinin Ukrayna'ya satışını onayladı. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, füzelerin sevkiyatının "birkaç yıl" sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.Patriot, Rusya'nın çok sayıda ölüme yol açan balistik füzelerini düşürmek için tek etkili silah. ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmiş PAC-3 önleme füzelerinin bedelinin 2,1 milyar dolar olduğunu ve Kiev'in Avrupa ve Kanada'daki müttefikleri tarafından "tamamen finanse edileceğini" söyledi.Gelişme, ABD'nin Rusya'dan dizel yakıt temin etmesi karşılığında Rusya'ya uygulanan yaptırımları hafifletmesiyle Zelenskiy ile Donald Trump arasında ekim ayının başlarında yaşanan anlaşmazlığın ardından geldi. ABD Başkanı, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmak için yeni bir lider bulmasının zamanının geldiğini belirtti. Moskova, Şubat 2022'de Ukrayna'ya topyekün bir işgal başlatmış, daha önce de Kırım'ı ve doğudaki Donbas'ın bazı kısımlarını ele geçirmişti. Zelenskiy'nin 20 Ekim'de Oslo'da ABD elçileriyle yaptığı görüşmelerin ardından gerilim azaldı.ABD Dışişleri Bakanlığı 30 Ekim'de günü yaptığı açıklamada, "önerilen bu satışın, Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasına katkı sunan bir müttefik ülkenin güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini" söyledi.Açıklamada, "Ukrayna'nın bu alımı, Kanada, Almanya ve Norveç'in JUMPSTART programı ve ulusal fonlar aracılığıyla yaptığı bağışlarla karşılayacağı, bu kaynakların da Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi ile finanse edildiği" belirtildi.Silah satışının "ana yüklenicisinin" ABD'li şirket Lockheed Martin olacağı kaydedilen açıklamada, "bu satışta hiçbir ABD fonunun kullanılmadığı" vurgulandı.Öte yandan, G20 dışişleri bakanları toplantısında Avrupalı diplomatlar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un varlığını protesto etmek için resmi aile fotoğrafına katılmayı reddetti.Toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atlanta'da ev sahipliği yapıyor.İgniltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband zirvede Lavrov'a hitaben, "Bunu doğrudan Rusya Dışişleri Bakanı'na söylemek istiyorum: Bu savaşta saldırgan tarafın kim olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi ve Rus hükümetini Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu tuttu.

Zelenskiy bu hafta başında, Ukrayna'nın kritik derecede azalan füze tedariki konusunda ABD'nin onayını neredeyse bir aydır beklediğini söylemişti.30 Ekim Cuma günü geç saatlerde X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin duyurusunu memnuniyetle karşıladığını ancak Ukrayna'nın Patriot füzelerine "şu anda" ihtiyacı olduğunu söyledi.Rusya'nın kış öncesinde kilit enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını ve son iki haftada Ukrayna'nın elektrik şebekesinin "kritik noktalarına" "30'dan fazla Rus saldırısı" düzenlediğini söyledi.Kiev'in füze önleme sistemlerine acilen ihtiyacı var ancak ABD'nin İran'a karşı savaşında bu sistemleri kullanması nedeniyle küresel çapta mühimmat kıtlığı yaşanıyor.Patriot füzelerinin üretim takviminin ne olacağı henüz belli değil ancak siparişin mevcut füzelerden ziyade yeni füzelerin üretimi için olduğu anlaşılıyor; bu da Ukrayna'ya hızlı bir teslimatın olası olmadığı anlamına geliyor.Patriot füzelerinin üretim süreleri oldukça uzun; ABD Savunma Bakanlığı'na göre yılda sadece 600 füze üretiliyor.Trump temmuz ayında, Ukrayna'ya Patriot füzeleri için üretim lisansı vermeyi "kabul etmediklerini" söylemişt. Bu açıklama, ülkeye böyle bir hak teklif edilmesinden üç hafta sonra yapılmıştı.Victoria Bourne'un katkılarıyla hazırlandı. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .