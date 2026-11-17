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Çin ve Kanada, bu ayın başında yapılan Çin- Kanada Ekonomik ve Finansal Stratejik Diyaloğu toplantısının ardından, anlaşmazlık konusu olan bazı ithal ürünlerdeki tarife artışlarının ertelenmesinde anlaşmaya vardı.

Kanada Başbakanlık Ofisi, 7-8 Kasım'da Ottawa'da düzenlenen toplantıda mutabakata varılan konular hakkında açıklamada bulundu.

Buna göre, Çin, Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 400 milyon dolar değerinde domuz eti ve deniz ürünlerine getirdiği tarife artışlarını 1 yıllığına ertelerken, Kanada da Çin'den ithal çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek tarife muafiyetini aynı sürede uzattı.

Tarife tedbirlerinin karşılıklı gevşetilmesi, iki ülke arasında tarife artışlarıyla tırmanan gerilimde bir yumuşamaya işaret ediyor.

Açıklama, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bu ülkeye yaptığı ziyaret sırasında yapıldı.

Çin-Kanada ticaret anlaşmazlığı

Kanada'da eski Başbakan Justin Trudeau başkanlığındaki hükümet, 2024'te, ABD'de dönemin Başkanı Joe Biden hükümetinin bu konuda attığı adımı izleyerek Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine ise yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

Çin, söz konusu tarife artışlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu savunarak Kanada aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuş, ayrıca Kanada'ya karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı.

İlk kez gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatan Pekin yönetimi, ayrıca Kanada'dan ithal kolza yağı, yağ küspesi ve fıstık ürünlerine ek yüzde 100, domuz eti ve deniz ürünlerine ise ek yüzde 25 gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti.

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Kanada, Meksika ile birlikte Trump'ın tarife artışlarında ilk hedef aldığı ülkeler olmuştu.

Her iki ülke de halen Washington yönetimiyle tarife müzakerelerini sürdürürken ABD ile yaşadıkları gerilim, kendi aralarındaki ticaret sorunlarının çözümü için inisiyatif yaratıyor.

Kaynak: AA