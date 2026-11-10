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Kanada, 11 İran kuruluşuna yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu

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Kanada, 2016’da listeden çıkarılan 11 İran kuruluşuna yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Önlemler İran’ın hassas teknoloji ve finansman erişimini kısıtlarken Kanada’daki kişiler ve yurt dışındaki Kanadalılar için listedeki kuruluşlarla işlemleri yasaklıyor.

Kanada, 2016 yılında yaptırım listesinden çıkarılan 11 İran kuruluşuna yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyarak Tahran'ın hassas teknolojilere ve finansman kaynaklarına erişimini kısıtlama kararı aldı.

Kanada'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamında 2016 yılında yaptırım listesinden çıkarılan 11 İran kuruluşuna yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe koyulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamında nükleer silaha sahip olmayan bir devlet olarak İran, nükleer silah geliştirmekten veya edinmekten kaçınmakla yükümlüdür" denildi.

Alınan önlemlerin İran'ın "hassas teknolojilere" ve "finansman kaynaklarına" erişimini daha da kısıtladığı belirtilen açıklamada, "Yönetmelik, Kanada'daki kişilerin ve yurt dışında yaşayan Kanada vatandaşlarının listelenen kişi ve kuruluşlarla belirli finansal veya mal varlığı işlemlerini gerçekleştirmesini yasaklıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, yaptırım listesine alınan kuruluşları "Nükleer Yakıt Üretim ve Tedarik Şirketi, Nükleer Reaktör Yakıt Şirketi, Kala Naft, Naftiran Uluslararası Ticaret Şirketi, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Ulusal Tanker Şirketi, Mellat Bankası, Melli Bankası, Sanayi ve Maden Bankası, İran İhracat Geliştirme Bankası ve İran Sigorta Şirketi" olarak açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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