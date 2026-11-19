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Almanya Federal Çevre Bakanı Carsten Schneider, elektrik şebekelerinde kullanılan ve karbondioksite kıyasla 100 yıllık dönemde 24 bin kat daha yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip kükürt hekzaflorür (SF6) gazından kaynaklanan emisyonları azaltmayı amaçlayan küresel girişimi Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ) tanıttı.

Schneider, COP31 kapsamında Alman İklim Pavyonu'nda gerçekleştirilen "Enerji Dönüşümüne Güç Vermek: Dünyanın En Güçlü Sera Gazı SF6'nın Yerini Alacak Yeni İttifaklar" başlıklı basın toplantısında konuştu.

Küresel SF6 Taahhüdü'nün, Antalya'da gündeme gelen elektrifikasyonun hızlandırılması çabalarının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Schneider, şunları söyledi:

"Elektrik şebekeleri dünya genelinde genişlerken, iklim dostu teknolojilerin en başından itibaren kullanılması hayati önem taşıyor. Bu teknolojiler büyük ölçüde halihazırda mevcut ve daha fazlası da geliştirilme aşamasında. Artan küresel talep, öncü şirketler ve bizim gibi modern çevre teknolojilerine bağlı ülkeler için açık bir fırsat sunuyor."

Almanya Federal Çevre Bakanlığı açıklamasına göre ise Kanada, Kamboçya, Avrupa Birliği (AB), Fransa, Kenya, Nijerya, Senegal, İspanya, Uganda ve İngiltere, söz konusu taahhüde desteklerini daha önce duyurdu.

Dünyadaki elektrik şebekelerinin neredeyse tamamında kullanılan SF6 gazı, elektrik şalt ekipmanlarında yalıtım ve elektrik arklarını söndürme amacıyla kullanılıyor.

Karbondioksite kıyasla 100 yıllık dönemde 24 bin kat daha yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip olan gaz, atmosferde 1000 yıldan uzun süre kalabiliyor.

Özellikle elektrik iletim ve dağıtım şebekelerindeki sızıntılar nedeniyle küresel SF6 emisyonları artış gösteriyor.

Kaynak: AA