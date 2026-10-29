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Kanada Başbakanı Carney, ABD ile anlaşmayı sonuçlandıracak noktada olmadıklarını söyledi

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Kanada Başbakanı Carney, ABD ile anlaşmayı sonuçlandıracak noktada olmadıklarını söyledi
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ticaret anlaşmasını henüz nihayete erdirecek konumda olmadıklarını söyledi. Açıklama, 3 Kasım'daki ABD ara seçimleri öncesinde ticaret geriliminin gündemde olduğu dönemde geldi; Ottawa, Trump'ın hızlı ilerleme sözlerini dikkatle izliyor.

OTTAWA, 29 Ekim (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, henüz ABD ile bir ticaret anlaşmasını nihayete erdirecek konumda bulunmadıklarını söyledi.

Yerel basına göre çarşamba günü Liberal Parti grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Carney, "Kanadalılar için doğru anlaşmayı" yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Carney, "Her şeyden önce Kanada'nın çıkarını gözetirken, aynı zamanda ABD'nin de menfaatine hizmet edecek türde anlaşmalar bulunabilir. Bu tür anlaşmalar yapma imkanı ortaya çıkarsa bunları destekleriz. Ancak şu anda o noktada değiliz" dedi.

Kanada ile ABD arasındaki ticaret gerilimi, 3 Kasım'daki ABD ara seçimleri öncesinde temel gündem maddelerinden biri haline geldi. Haberlere göre, seçimlerden önce bir anlaşmaya varılıp varılamayacağına ilişkin soru işaretleri bu hafta daha da arttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmaya varılması yolunda hızlı ilerleme kaydedildiği yönündeki son açıklamaları, Ottawa tarafından dikkatle takip ediliyor.

Kaynak: Xinhua
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